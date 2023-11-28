Иранские авто готовят «захват» российского рынка с помощью конкурента Лады Веста

Akharin Khabar: на улицах России скоро появятся иранские Shahin, Saina и Quick

Старт продаж иранских автомобилей Shahin в России планировали еще с 11 июня текущего года. Контракт стоимостью 700 млн евро был рассчитан на 3 года. За этот период собирались поставить 45 тыс. автомобилей Iran Khodro и Saipa, из них 10 тысяч – только в этом году. Вероятно, сроки по какой-то причине сдвинулись, но продажи должны начаться в ближайшее время, не сомневаются журналисты информационного агентства Ирана «Ахарин Хабар».

О приходе иранского автопрома на российский рынок много говорилось на МИМС-2022. После автосалона Iran Khodro и Saipa обратили на Россию внимание как на стратегического партнера в сфере экспорта.

В России собираются продавать три модели иранских автомобилей Saipa: Shahin, Saina, Quick. Важным преимуществом всех трех является наличие двух передних подушек безопасности, начиная с базовой комплектации. По умолчанию Шахин, Сайна и Квик имеют систему ABS, за доплату автомобиль оснастят вариатором.

Особую ставку иранцы делают на седан Шахин, прототипом которого является Toyota Yaris. По своим техническим характеристикам и цене модель может конкурировать с российской Lada Vesta, считают иранцы.

Saipa Shahin

В целом, это простые, но добротные бюджетные автомобили. Но у них есть и свои недостатки. Так, Saipa дает гарантию всего два года или 80 тысяч километров пробега. Однако дистрибьютор настаивает на продлении гарантийного срока до 3 лет или 100 тысяч километров, переговоры по этому поводу продолжаются.

Кроме того, на начальном этапе автомобили Iran Khodro и Saipa будут доступны в дилерских центрах только Европейской части России.

Иранские эксперты также понимают, что их производителям придется столкнуться в России с жесткой конкуренцией со стороны китайцев.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Akharin Khabar