Иранские авто готовят «захват» российского рынка с помощью конкурента Лады Веста
Старт продаж иранских автомобилей Shahin в России планировали еще с 11 июня текущего года. Контракт стоимостью 700 млн евро был рассчитан на 3 года. За этот период собирались поставить 45 тыс. автомобилей Iran Khodro и Saipa, из них 10 тысяч – только в этом году. Вероятно, сроки по какой-то причине сдвинулись, но продажи должны начаться в ближайшее время, не сомневаются журналисты информационного агентства Ирана «Ахарин Хабар».
О приходе иранского автопрома на российский рынок много говорилось на МИМС-2022. После автосалона Iran Khodro и Saipa обратили на Россию внимание как на стратегического партнера в сфере экспорта.
В России собираются продавать три модели иранских автомобилей Saipa: Shahin, Saina, Quick. Важным преимуществом всех трех является наличие двух передних подушек безопасности, начиная с базовой комплектации. По умолчанию Шахин, Сайна и Квик имеют систему ABS, за доплату автомобиль оснастят вариатором.
Особую ставку иранцы делают на седан Шахин, прототипом которого является Toyota Yaris. По своим техническим характеристикам и цене модель может конкурировать с российской Lada Vesta, считают иранцы.
В целом, это простые, но добротные бюджетные автомобили. Но у них есть и свои недостатки. Так, Saipa дает гарантию всего два года или 80 тысяч километров пробега. Однако дистрибьютор настаивает на продлении гарантийного срока до 3 лет или 100 тысяч километров, переговоры по этому поводу продолжаются.
Кроме того, на начальном этапе автомобили Iran Khodro и Saipa будут доступны в дилерских центрах только Европейской части России.
Иранские эксперты также понимают, что их производителям придется столкнуться в России с жесткой конкуренцией со стороны китайцев.
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Источник: Akharin Khabar
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