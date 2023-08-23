В Россию заехал SAIPA Quik: бюджетник с «базовым комфортом»
Иранский производитель SAIPA, который в прошлом году привозил на выставку седан Shahin, в этот раз демонстрировал другой автомобиль - кросс-хетч Quik, явный конкурент нашей Гранте. Правда, продажи автомобиля пока под вопросом, сертификация затянулась.
Габариты Quik (длина, ширина, высота): 4005 мм x 1678 мм x 1532 мм, колесная база — 2415 мм.
Автомобиль оснащен бензиновым атмосферным мотором 1.5, мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механикой или вариатором.
Saipa Quik хорошо локализован в Иране, но вариатор все-таки закупают у бельгийской компании Punch Powertrain.
К качеству сборки по-прежнему можно придраться, зато недорого и «базовый комфорт» присутствует: есть кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида, электрические стеклоподъемники, многофункциональный руль.
В Иране такая машина стоит 5 тысяч долларов, в Венесуэле за нее просят уже 6,5 тысячи. Нам иранцы готовы привозить Quik за 7 тысяч долларов.
Это без учета таможенной пошлины, налогов, ЭРА-ГЛОНАСС. Все вместе может «вылиться» в 1,2 млн рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Telegram/Я за рулем Maxim Kadakov
Фото: Максим Кадаков
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен