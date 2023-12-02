«Особое желание»: кузов нового Porsche Panamera 2024 покрыли настоящим золотом
У Porsche есть программа под названием Sonderwunsch, что в переводе с немецкого означает «особое желание». В рамках этой программы подразделение Porsche Exclusive Manufaktur создает особые версии автомобилей Porsche по индивидуальному заказу.
На этот раз заказ поступил от самой Porsche на особую Panamera, главной фишкой которой является позолоченный кузов.
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Основной цвет кузова Panamera 2024 – Leblon Violet Metallic, фиолетовый цвет с каштановыми акцентами, который подчеркивается черным цветом в нижней части кузова. Эти цвета разделяет линия оттенка Avium Metallic, которая также используется для декорирования рамок стекол и 21-дюймовых колесных дисков. Дверные пороги и спойлеры окрашены в черный цвет, создавая элегантный контраст. В краску кузову добавили настоящие песчинки золота.
Porsche Exclusive Manufaktur продолжает работать над интерьером Panamera Turbo Sonderwunsch, поэтому фотографии пока не опубликованы.
Стоимость этой эксклюзивной версии Panamera 2024 еще не объявлена.
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Источник: Motor1
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