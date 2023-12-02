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«Особое желание»: кузов нового Porsche Panamera 2024 покрыли настоящим золотом

Porsche Exclusive Manufaktur создал эксклюзивную Panamera с позолоченным кузовом

У Porsche есть программа под названием Sonderwunsch, что в переводе с немецкого означает «особое желание». В рамках этой программы подразделение Porsche Exclusive Manufaktur создает особые версии автомобилей Porsche по индивидуальному заказу.

Porsche Panamera 2024
Porsche Panamera 2024

На этот раз заказ поступил от самой Porsche на особую Panamera, главной фишкой которой является позолоченный кузов.

Porsche Panamera 2024
Porsche Panamera 2024
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Porsche показала новое поколение Panamera раньше, чем планировалось

Основной цвет кузова Panamera 2024 – Leblon Violet Metallic, фиолетовый цвет с каштановыми акцентами, который подчеркивается черным цветом в нижней части кузова. Эти цвета разделяет линия оттенка Avium Metallic, которая также используется для декорирования рамок стекол и 21-дюймовых колесных дисков. Дверные пороги и спойлеры окрашены в черный цвет, создавая элегантный контраст. В краску кузову добавили настоящие песчинки золота.

Porsche Panamera 2024
Porsche Panamera 2024

Porsche Exclusive Manufaktur продолжает работать над интерьером Panamera Turbo Sonderwunsch, поэтому фотографии пока не опубликованы.

Стоимость этой эксклюзивной версии Panamera 2024 еще не объявлена.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемPorsche
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Фото:За РулемPorsche
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