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Новую Toyota Camry превратили в гоночного монстра с мотором V8 и 700 л. с.

Для серии кубков NASCAR Toyota представила гоночную версию Camry XSE Next Gen

Camry XSE Next Gen продолжает традиции своего гоночного предшественника, Camry TRD, но с некоторыми интересными обновлениями. Производитель решил сделать гоночный снаряд максимально похожим на серийную гражданскую версию.

Toyota Camry XSE Next Gen
Toyota Camry XSE Next Gen

Новая модель имеет переднюю панель с уникальными дизайнерскими элементами и широкую нижнюю решетку радиатора, окруженную C-образными угловыми вентиляционными отверстиями. Расширители крыльев придают автомобилю агрессивный вид, подчеркивая его спортивную сущность.

Toyota Camry XSE Next Gen
Toyota Camry XSE Next Gen
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ушла эпоха: Camry 2025 лишилась легендарного 3,5-литрового двигателя V6

Одним из ключевых преимуществ Camry XSE Next Gen является его мощный двигатель V8, который развивает впечатляющую мощность около 700 л. с. Это делает его одним из самых мощных автомобилей в своем классе.

Camry XSE Next Gen не будет одиноким игроком на гоночной трассе, ведь он будет конкурировать с новым Ford Mustang Dark Horse. Эта схватка обещает быть захватывающей, поскольку оба автомобиля имеют впечатляющую мощность и спортивные характеристики.

Toyota Camry XSE Next Gen
Toyota Camry XSE Next Gen

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемToyota
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Фото:За РулемToyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14