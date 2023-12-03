Новую Toyota Camry превратили в гоночного монстра с мотором V8 и 700 л. с.
Camry XSE Next Gen продолжает традиции своего гоночного предшественника, Camry TRD, но с некоторыми интересными обновлениями. Производитель решил сделать гоночный снаряд максимально похожим на серийную гражданскую версию.
Новая модель имеет переднюю панель с уникальными дизайнерскими элементами и широкую нижнюю решетку радиатора, окруженную C-образными угловыми вентиляционными отверстиями. Расширители крыльев придают автомобилю агрессивный вид, подчеркивая его спортивную сущность.
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Одним из ключевых преимуществ Camry XSE Next Gen является его мощный двигатель V8, который развивает впечатляющую мощность около 700 л. с. Это делает его одним из самых мощных автомобилей в своем классе.
Camry XSE Next Gen не будет одиноким игроком на гоночной трассе, ведь он будет конкурировать с новым Ford Mustang Dark Horse. Эта схватка обещает быть захватывающей, поскольку оба автомобиля имеют впечатляющую мощность и спортивные характеристики.
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Источник: Motor1
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.