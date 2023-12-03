Новую Toyota Camry превратили в гоночного монстра с мотором V8 и 700 л. с.

Для серии кубков NASCAR Toyota представила гоночную версию Camry XSE Next Gen

Camry XSE Next Gen продолжает традиции своего гоночного предшественника, Camry TRD, но с некоторыми интересными обновлениями. Производитель решил сделать гоночный снаряд максимально похожим на серийную гражданскую версию.

Toyota Camry XSE Next Gen

Новая модель имеет переднюю панель с уникальными дизайнерскими элементами и широкую нижнюю решетку радиатора, окруженную C-образными угловыми вентиляционными отверстиями. Расширители крыльев придают автомобилю агрессивный вид, подчеркивая его спортивную сущность.

Toyota Camry XSE Next Gen

Одним из ключевых преимуществ Camry XSE Next Gen является его мощный двигатель V8, который развивает впечатляющую мощность около 700 л. с. Это делает его одним из самых мощных автомобилей в своем классе.

Camry XSE Next Gen не будет одиноким игроком на гоночной трассе, ведь он будет конкурировать с новым Ford Mustang Dark Horse. Эта схватка обещает быть захватывающей, поскольку оба автомобиля имеют впечатляющую мощность и спортивные характеристики.

Toyota Camry XSE Next Gen

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Источник: Motor1