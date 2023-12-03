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Новый Kia Cerato вернулся в Россию после полугодового отсутствия с новыми ценами

Самый дешевый Kia K3 (Kia Cerato на китайском рынке) теперь стоит 2,8 млн рублей

Новые автомобили Kia K3, выпущенные в 2022 году, были представлены на рынке весной 2023 года по цене от 2,4 до 2,6 миллионов рублей. Однако, спустя полгода, цены на эти автомобили значительно выросли.

Kia K3
Kia K3

Важно отметить, что все предлагаемые дилерами автомобили являются новыми, но выпущены в 2022 году. Они оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с вариатором.

Интерьер Kia K3
Интерьер Kia K3
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Самый экстремальный автопробег «За рулем» (и почему он так закончился)

Комплектация Deluxe Edition одинакова для всех моделей и включает в себя четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель, а также подогрев передних кресел и руля.

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемKia
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Фото:За РулемKia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-1