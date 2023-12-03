Новый Kia Cerato вернулся в Россию после полугодового отсутствия с новыми ценами

Самый дешевый Kia K3 (Kia Cerato на китайском рынке) теперь стоит 2,8 млн рублей

Новые автомобили Kia K3, выпущенные в 2022 году, были представлены на рынке весной 2023 года по цене от 2,4 до 2,6 миллионов рублей. Однако, спустя полгода, цены на эти автомобили значительно выросли.

Kia K3

Важно отметить, что все предлагаемые дилерами автомобили являются новыми, но выпущены в 2022 году. Они оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с вариатором.

Интерьер Kia K3

Комплектация Deluxe Edition одинакова для всех моделей и включает в себя четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель, а также подогрев передних кресел и руля.

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Источник: Автоновости дня