Новации в системе безопасности и кузов из высокопрочной стали — все это есть у кроссовера HS7
Китайский производитель Hongqi вывел на российский рынок кроссовер HS7. Автомобиль уже есть в продаже у официальных дилеров бренда по цене от 6,99 млн рублей.
Кроссовер HS7 доступен в максимальной комплектации Executive, в пятиместном и семиместном вариантах салона. Габариты автомобиля: 5035х1989х1756 мм, колесная база – 3008 мм. Кроссовер оснащен бензиновым двигателем V6 объемом 3.0 л и мощностью 337 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат с возможностью ручного переключения. В помощь водителю восемь режимов движения, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Есть электрический усилитель руля и высокоэффективная тормозная система, компоненты для которой поставляет знаменитый производитель тормозов Brembo.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Решетка радиатора выполнена в традиционной стилистике бренда – с хромированными секциями и ярко-красной отделкой центральной секции.
Производитель обещает непревзойденный уровень комфорта и роскоши в салоне HS7, сиденья и обивка которого выполнены из кожи Nappa. В списке опций подогрев первого и второго рядов сидений, а также вентиляция, панорамный люк, климат-контроль для пассажиров второго ряда, мультимедийная система на задней стороне спинок сидений первого ряда.
Высокая степень безопасности HS7 обеспечивает система «9Н», она подразумевает девять Н-образных элементов кузова из высокопрочной стали. Кроссовер оснащен всевозможными системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, активный ассистент торможения, систему контроля полосы движения, мониторинг слепых зон, систему предупреждения об опасности при движении задним ходом, распознавание дорожных знаков, автоматизированную парковочную систему и ряд других электронных ассистентов.
В России Hongqi HS7 Executive в пятиместном исполнении продается по цене от 6,99 млн рублей. В семиместной версии цена премиального полноразмерного кроссовера стартует от 7,09 млн рублей. Производитель дает гарантию 2 года или 100 тыс км. Пробега. Кроме того, дополнительные три года (до 150 000 км. пробега) безвозмездного устранения неисправностей, возникших не по вине покупателя на все модели.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: пресс-служба HONGQI
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!