В Польше обнаружился склад с новыми Lada десятого семейства

Готовые к погрузке ВАЗ-2111 без пробега нашли в польском городе Лодзь

В Сети появились снимки новых автомобилей ВАЗ, которые много лет хранились на складе в городе Лодзь в Польше. Во всяком случае, так утверждают пользователи соцсетей, опубликовавшие фотографии. Говорится также, что это машины без пробега – по всей видимости, будучи когда-то доставленными к продавцу новыми, они так никуда и не поехали.

ВАЗ-2111 на складе в Польше

На снимках запечатлены универсалы ВАЗ-2111 и хэтчбеки ВАЗ-2112, базовых седанов ВАЗ-2110 не видно. Их кузова в пыли, но в остальном машины действительно производят впечатление никогда не бывших в эксплуатации. В Сети строятся предположения о том, сколько же автомобили простояли на складе.

ВАЗ-2111 на складе в Польше

Версий две: если это российская сборка (Тольятти до 2007-го), машинам минимум 16 лет, если украинская (Черкассы, «Богдан», до 2014-го), то миниму девять. Заметим, что «Богданы» (по крайней мере, в отдельные годы) комплектовались оригинальным эмблемами, а на некоторых снимках видна вазовская ладья.

ВАЗ-2111 на складе в Польше, погрузка на автовоз

Судя по фото и сообщению источника, автомобили готовят к погрузке на автовозы. Подробностей этого процесса мы не знаем, но хочется надеяться, что машины, наконец, найдут владельцев.

Источник: Лада.Онлайн