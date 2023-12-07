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Самый дорогой внедорожник из Китая стал дешевле — рассказываем о марке и цене

Внедорожники Tank 300 и Tank 500 продаются в РФ со скидкой до 250 тысяч рублей

Внедорожники китайского бренда Tank с 1 декабря 2023 года стали дешевле на российском рынке на 200-250 тысяч рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга прайс-листов компании.

В частности, внедорожник Tank 300 подешевел на 4,3-4,9% в зависимости от комплектации, выгода составляет порядка 200 тысяч рублей. Скидка на самый дорогой в линейке полноразмерный внедорожник Tank 500 составляет 250 тысяч рублей (3,6-4%).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

Сейчас цены на автомобили Tank с учетом выгоды выглядят следующим образом:

  • Tank 300 3 899 000 – 4 499 000 рублей
  • Tank 500 6 049 000 – 6 649 000 рублей

Автомобиль Tank 300 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 220 л.с., 8-ступенчатым автоматом, полным приводом, дополненным понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов (в базовом исполнении блокируется только задний).

Под капотом внедорожника Tank 500 установлен бензиновый турбодвигатель объемом 3,0 л мощностью 299 л.с., в сочетании с ним работают 9-ступенчатый автомат и система полного привода с демультипликатором и функцией блокировки обоих межколесных дифференциалов (в «базе» блокируется только задний).

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Источник: avtonovostidnya.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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