Самый дорогой внедорожник из Китая стал дешевле — рассказываем о марке и цене
Внедорожники китайского бренда Tank с 1 декабря 2023 года стали дешевле на российском рынке на 200-250 тысяч рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга прайс-листов компании.
В частности, внедорожник Tank 300 подешевел на 4,3-4,9% в зависимости от комплектации, выгода составляет порядка 200 тысяч рублей. Скидка на самый дорогой в линейке полноразмерный внедорожник Tank 500 составляет 250 тысяч рублей (3,6-4%).
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Сейчас цены на автомобили Tank с учетом выгоды выглядят следующим образом:
- Tank 300 3 899 000 – 4 499 000 рублей
- Tank 500 6 049 000 – 6 649 000 рублей
Автомобиль Tank 300 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 220 л.с., 8-ступенчатым автоматом, полным приводом, дополненным понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов (в базовом исполнении блокируется только задний).
Под капотом внедорожника Tank 500 установлен бензиновый турбодвигатель объемом 3,0 л мощностью 299 л.с., в сочетании с ним работают 9-ступенчатый автомат и система полного привода с демультипликатором и функцией блокировки обоих межколесных дифференциалов (в «базе» блокируется только задний).
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Источник: avtonovostidnya.ru
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