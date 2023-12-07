В Новый год — с новыми ценами: цена самой дешевой Нивы изменится в 2024 году

АВТОВАЗ обновил прайс-2024 на Lada Niva Legend и Lada Niva Travel

Отечественный производитель АВТОВАЗ обнародовал цена на все комплектации Lada Niva Legend и Lada Niva Travel 2024 модельного года. Производить такие внедорожники начали 1 декабря текущего года. Отмечается, что теперь автомобили будут оснащаться ABS, EBD и двигателем экологического класса Евро-5.

Согласно актуальным прайсам, стоимость классической Niva Legend выросла на 11 000–100 тыс. рублей. Количество комплектаций автомобиля остается неизменным, поменялись только их названия. Теперь к каждой из версий добавилась цифра «24», обозначающая новый модельный год.

Lada Niva Legend предлагается покупателям в четырех версиях: Classic'24, Luxe'24, Urban'24 и Black'24. А у Lada Niva Travel — шесть комплектаций: Classic'24, Comfort'24, Comfort Off-road'24, Luxe'24, Black'24 и KHL'24.

Цены на LADA Niva Legend 2024 модельного года

Classic'24 — 929 900 рублей (+100 000 рублей);

Luxe'24 — 1 014 900 рублей (+15 000 рублей);

Urban'24 — 1 060 900 рублей (+11 000 рублей);

Black'24 — 1 079 900 рублей (+11 000 рублей).

Цены на LADA Niva Travel 2024 модельного года

Classic'24 — 1 217 900 рублей (+19 000 рублей);

Comfort'24 — 1 318 900 рублей (+19 000 рублей);

Comfort Off-road'24 — 1 344 900 рублей (+7000 рублей);

Luxe'24 — 1 456 900 рублей (+26 000 рублей);

Black'24 — 1 414 900 рублей (+16 000 рублей);

KHL'24 — 1 494 900 рублей (+11 000 рублей).

Представители пресс-службы предприятия уточнили, что разработкой калибровки и блоков управления двигателей под экологический стандарт Евро-5 занимались российские специалисты. Все автомобили прошли различные испытания в условиях разных температур: горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и другие.

Примечательно, что антиблокировочная система (ABS) и двигатель экостандарта Евро-5будут устанавливаться на всех моделях Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. У Lada Niva Travel в исполнениях Luxe'24 и Black'24 в списке оснащения заявлен круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, а у Lada Niva Legend в версии Urban'24 — 16-дюймовые двухцветные литые диски.

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Источник: avtonovostidnya.ru