Кто сказал, что Porsche 911 не предназначен для бездорожья?

Porsche 911 покорил Чилийский вулкан Охос-дель-Саладо и установил рекорд высоты

Для достижения этого рекорда автомобиль был подвергнут серьезным модификациям. Портальные мосты увеличили дорожный просвет до 350 мм, а прочная защита днища из арамидного волокна защитила автомобиль от повреждений.

Внедорожный Porsche 911

За рулем был трехкратный чемпион Ле-Мана Ромен Дюма. Автомобиль оснащен парой сидений из углеродного волокна и пятиточечными ремнями безопасности.

Внедорожный Porsche 911

Компания также улучшила коробку PDK, уменьшив передаточные числа, чтобы облегчить контроль ускорения на низких скоростях.

Автомобиль был оснащен стандартным 3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 443 л. с. Двигатель работает на синтетическом топливе.

С командой также была машина сопровождения и доктора. Ромен Дюма начал свой путь в 3:30 утра, на вершине он с командой были уже в 16:58. Тюнингованный Porsche 911 поднялся на высоту 6734 метра над уровнем моря.

Внедорожный Porsche 911

Ранее рекорд установили в 2020 году пара грузовиков Unimog, которые достигли высоты 6694 метра на том же вулкане Охос-дель-Саладо в Чили.

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Источник: Motor1