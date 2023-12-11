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Счищать снег с крыши автомобиля следует по этой причине — совет эксперта

Эксперт назвал неожиданную причину вибрации руля и плохой управляемости машины

Резкие перепады температур в зимнее время и длительное нахождений автомобиля под «снежной шапкой» наносят самый опасный вред машинам. Таким мнением поделился с «Известиями» автоэксперт Ярослав Кукарин.

Когда прогретый автомобиль остается на всю ночь во дворе, на кузове машины из-за перепада температур образуется ледяная корка. То же самое происходит, если автомобиль долгое время не эксплуатируется, а на его крыше скопилось большое количество снега.

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Чтобы правильно очистить машину, нужно запустить двигатель, причем обогрев включать постепенно. Сначала нужно обеспечить обдув салона и переднего стекла. Затем при помощи лопаты и щеток счистить снег.

«Важно орудовать лопатой только вокруг машины. Чем ближе к кузову авто вы подбираетесь, тем осторожнее должны быть движения. А вот сам кузов можно обметать только щеткой и ни в коем случае не сбивать лед лопатой. Такие действия могут привезти к серьезным царапинам, сколам лакокрасочного покрытия машины. Перепады температур и повышенная влажность сделают свою работу, и на месте царапины появятся «рыжики», — объяснил эксперт.

Во время чистки снега вокруг машины можно повредить элементы тюнинга и пластиковые детали, подчеркивает Кукарин.

«Если вы решите избавить авто от наледи на автомойке, то в целом это будет правильное решение, но важно провести процедуру правильно. Нельзя сразу с мороза начинать мойку авто теплой водой под высоким давлением. Это также не способствует здоровью кузова. Рекомендую оставить машину в теплом помещении мойки хотя бы на 10–15 минут и только после этого подключать водный напор», — подчеркивает собеседник издания.

Для освобождения машины от наледи стоит припарковаться в теплом гараже, в ТЦ или в подземной парковке жилого дома, добавил Кукарин. После стоянки в отапливаемом помещении килограммы намерзшего льда можно растопить без последствий. Не стоит забывать, что слой льда часто образуется не только на кузове, днище, но и на дисках. Причем наледь находится на внутренней части, и владелец может не заметить ее сразу. Из-за этого водители обращаются на СТО с жалобами на вибрацию руля или плохую управляемость, резюмировал эксперт.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
11.12.2023
Фото:Depositphotos
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