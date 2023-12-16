В Японии выбрали лучший автомобиль 2023 года
В гонке за звание «Автомобиля года Японии» участвовало 34 модели, вышедшие на рынок с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Toyota Prius пятого поколения одержал победу с огромным отрывом от остальных участников конкурса.
Интересно отметить, что в этом году японские автомобили показали себя особенно хорошо, и практически все финалисты были отечественного производства.
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Второе место занял BMW X1 (U11), который также получил звание «Лучший импортный автомобиль Японии».
Кроме того, были вручены и другие награды. Так, Mitsubishi Delica Mini был признан самым красивым автомобилем, хотя в общем зачёте он занял только пятое место.
Nissan Serena получил звание «Самого технологичного автомобиля Японии» благодаря наличию автопилота, который позволяет передвигаться по загородным магистралям без участия водителя.
В финале конкурса также участвовали Honda ZR-V, Toyota Alphard/Vellfire, Subaru Crosstrek, Abarth 500e, Volkswagen ID.4 и Maserati Grecale, но награды они не получили.
Этот конкурс, известный как Car of the Year Japan, проводится уже 43 года.
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Источник: Quto
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Отзывы о Toyota Prius (2)
Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.
Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.
Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!