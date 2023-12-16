В Японии выбрали лучший автомобиль 2023 года

Лучшим автомобилем Японии в 2023 году стала Toyota Prius пятого поколения

В гонке за звание «Автомобиля года Японии» участвовало 34 модели, вышедшие на рынок с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Toyota Prius пятого поколения одержал победу с огромным отрывом от остальных участников конкурса.

Toyota Prius пятого поколения

Интересно отметить, что в этом году японские автомобили показали себя особенно хорошо, и практически все финалисты были отечественного производства.

Второе место занял BMW X1 (U11), который также получил звание «Лучший импортный автомобиль Японии».

Кроме того, были вручены и другие награды. Так, Mitsubishi Delica Mini был признан самым красивым автомобилем, хотя в общем зачёте он занял только пятое место.

Nissan Serena получил звание «Самого технологичного автомобиля Японии» благодаря наличию автопилота, который позволяет передвигаться по загородным магистралям без участия водителя.

В финале конкурса также участвовали Honda ZR-V, Toyota Alphard/Vellfire, Subaru Crosstrek, Abarth 500e, Volkswagen ID.4 и Maserati Grecale, но награды они не получили.

Этот конкурс, известный как Car of the Year Japan, проводится уже 43 года.

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Источник: Quto