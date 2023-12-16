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В Японии выбрали лучший автомобиль 2023 года

Лучшим автомобилем Японии в 2023 году стала Toyota Prius пятого поколения

В гонке за звание «Автомобиля года Японии» участвовало 34 модели, вышедшие на рынок с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Toyota Prius пятого поколения одержал победу с огромным отрывом от остальных участников конкурса.

Toyota Prius пятого поколения
Toyota Prius пятого поколения

Интересно отметить, что в этом году японские автомобили показали себя особенно хорошо, и практически все финалисты были отечественного производства.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Второе место занял BMW X1 (U11), который также получил звание «Лучший импортный автомобиль Японии».

Кроме того, были вручены и другие награды. Так, Mitsubishi Delica Mini был признан самым красивым автомобилем, хотя в общем зачёте он занял только пятое место.

Nissan Serena получил звание «Самого технологичного автомобиля Японии» благодаря наличию автопилота, который позволяет передвигаться по загородным магистралям без участия водителя.

В финале конкурса также участвовали Honda ZR-V, Toyota Alphard/Vellfire, Subaru Crosstrek, Abarth 500e, Volkswagen ID.4 и Maserati Grecale, но награды они не получили.

Этот конкурс, известный как Car of the Year Japan, проводится уже 43 года.

Источник: Quto

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Japan Car of The Year awards
16.12.2023
Фото:Japan Car of The Year awards
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Отзывы о Toyota Prius (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Prius  2010
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.

Недостатки:

Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.

Комментарий:

Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!

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