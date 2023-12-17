#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Федор» сражается с «Мегалодоном»: безумную гонку показали на видео
17 декабря
«Федор» сражается с «Мегалодоном»: безумную гонку показали на видео
Команда Hoonigan показала гонку между...
Black Edition Label by Bentley
17 декабря
Ни за что не угадаете, какую новинку представил бренд Bentley
Мёд Black Edition Label от Bentley –...
Hennessey Goliath 650
17 декабря
Hennessey Goliath 650: брутальный суперпикап мощностью 650 л. с.
Ателье Hennessey представило свой новый...

«Федор» сражается с «Мегалодоном»: безумную гонку показали на видео

Команда Hoonigan показала гонку между трофи-траком «Фёдор» и «Мегалодоном» с V8

В проекте This vs. That блогеры Hoonigan продолжают радовать захватывающими гонками и увлекательными видео. На этот раз они решили продолжить тему бездорожных заездов, но с использованием супермодернизированных вездеходов.

В роли главных героев выступили инфернальный Volkswagen Bug Megalodon и чемпионский трофи-трак, созданный знаменитым американским гонщиком Би Джей Болдуином.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Организаторы гонки решили не сравнивать чистую мощность автомобилей, а обратили внимание на соотношение мощности к массе. У Megalodon этот показатель составляет 0,181 благодаря компрессорному 6,9-литровому V8, который работает в сочетании с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач, задним приводом и полностью независимой подвеской.

В то же время, у проекта Fedor есть свои преимущества. В его арсенале находится 7,5-литровый атмосферный V8, который работает с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним приводом и независимой подвеской. Важно отметить, что у «Фёдора» меньше мощности относительно массы, чем у его соперника.

Источник: Hoonigan

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
17.12.2023
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0