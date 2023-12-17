«Федор» сражается с «Мегалодоном»: безумную гонку показали на видео
В проекте This vs. That блогеры Hoonigan продолжают радовать захватывающими гонками и увлекательными видео. На этот раз они решили продолжить тему бездорожных заездов, но с использованием супермодернизированных вездеходов.
В роли главных героев выступили инфернальный Volkswagen Bug Megalodon и чемпионский трофи-трак, созданный знаменитым американским гонщиком Би Джей Болдуином.
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Организаторы гонки решили не сравнивать чистую мощность автомобилей, а обратили внимание на соотношение мощности к массе. У Megalodon этот показатель составляет 0,181 благодаря компрессорному 6,9-литровому V8, который работает в сочетании с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач, задним приводом и полностью независимой подвеской.
В то же время, у проекта Fedor есть свои преимущества. В его арсенале находится 7,5-литровый атмосферный V8, который работает с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним приводом и независимой подвеской. Важно отметить, что у «Фёдора» меньше мощности относительно массы, чем у его соперника.
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Источник: Hoonigan
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