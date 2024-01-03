Новейший электрокар BYD перевернет ваше представление о «китайцах»

Новый гиперкар BYD YangWang U9 сертифицирован в Китае и готов к продажам

BYD оформил сертификат китайского Минпрома на свой новейший гиперкар YangWang U9, что означает, что скоро этот зверь появится в продаже.

BYD YangWang U9

Больше всего в этом автомобиле впечатляет мощность 1305 л. с., обеспечиваемая четырьмя электромоторами. Заявленная максимальная скорость равна 300 км/ч, а от 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2 секунды.

BYD YangWang U9

Автомобиль имеет карбоновую крышу и развитый диффузор, что придает ему спортивный и агрессивный вид. Опционально, гиперкар может быть оснащен большим карбоновым антикрылом.

Внутри автомобиля также можно найти некоторые интересные особенности. Передняя панель гиперкара оснащена тремя экранами – один перед водителем, один в центре и один перед пассажиром.

Интерьер BYD YangWang U9

BYD YangWang U9 также обладает внушительным запасом хода. Согласно заявлению производителя, автомобиль способен проехать до 700 километров на одной зарядке. Однако реальный запас хода, вероятно, будет около 500 километров при аккуратной езде.

BYD YangWang U9 в деталях

Хотя разрешение на продажу уже получено, BYD YangWang U9 будет доступен для приобретения только в 2024 году. Ожидается, что цена гиперкара составит около 140 тысяч долларов

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Источник: ITHome