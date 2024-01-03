Новейший электрокар BYD перевернет ваше представление о «китайцах»
BYD оформил сертификат китайского Минпрома на свой новейший гиперкар YangWang U9, что означает, что скоро этот зверь появится в продаже.
Больше всего в этом автомобиле впечатляет мощность 1305 л. с., обеспечиваемая четырьмя электромоторами. Заявленная максимальная скорость равна 300 км/ч, а от 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2 секунды.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Автомобиль имеет карбоновую крышу и развитый диффузор, что придает ему спортивный и агрессивный вид. Опционально, гиперкар может быть оснащен большим карбоновым антикрылом.
Внутри автомобиля также можно найти некоторые интересные особенности. Передняя панель гиперкара оснащена тремя экранами – один перед водителем, один в центре и один перед пассажиром.
BYD YangWang U9 также обладает внушительным запасом хода. Согласно заявлению производителя, автомобиль способен проехать до 700 километров на одной зарядке. Однако реальный запас хода, вероятно, будет около 500 километров при аккуратной езде.
Хотя разрешение на продажу уже получено, BYD YangWang U9 будет доступен для приобретения только в 2024 году. Ожидается, что цена гиперкара составит около 140 тысяч долларов
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ITHome
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!