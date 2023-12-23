Стало известно, кто возит грузы беспилотными грузовиками по трассе М-11

Беспилотники КАМАЗа и «Сберавтотеха» перевезли более 12 тысяч тонн грузов

С момента открытия движения беспилотников по трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года автономные грузовики перевезли уже более 12 тысяч тонн грузов, преодолев расстояние в 600 тысяч км, пишет источник со ссылкой на данные ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Если вспомнить ноябрьские цифры, то получится, что только за последний месяц беспилотными КАМАЗами между Москвой и Питером перевезено около 2 тысяч тонн грузов при 40 тысячах км пройденного пути.

Известно также, кто из крупных компаний наиболее активно использует новый вид транспорта. Около 3,5 тысячи тонн из общего количества (12 тысяч тонн) перевез Магнит. Ритейлер Х5, транспортирующий товары повседневного спроса, продукты питания и гигиены, вес не указывает, но вот количество рейсов впечатляет – 245 за несколько месяцев.

Логистический оператор ПЭК тоже эксплуатирует беспилотные КАМАЗы: 160 рейсов и 1,9 тысячи тонн различных грузов, от одежды до автозапчастей и промышленного оборудования. Сейчас компания планирует удвоить объемы грузоперевозок и совершать четыре рейса в день.

Беспилотные фуры созданы на базе нового тягача КАМАЗ-54901, дополненного системами связи, навигации, технического зрения, обработки информации. Машины работают с использованием хабов, где происходит перецепка с обычного тягача на беспилотный. Пока (ориентировочно – до 2025-2026 годов) в кабине каждого беспилотника для контроля присутствует водитель-оператор. В будущем беспилотная доставка может быть расширена и на другие трассы.

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Источник: ТАСС