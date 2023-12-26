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Россияне отложили покупку автомобиля «до лучших времен» — кредиты стали невыгодны

Эксперт нашел причину нежелания россиян брать кредиты на покупку автомобилей

Несмотря на наличие спроса на автокредиты, в России наблюдается тенденция отказа от них на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин.

По его словам, тенденция на снижение среднего чека и уменьшение общего числа выданных кредитов может сохраниться и в декабре. Другими словами, покупатели откладывают покупку автомобиля до лучших времен.

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Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»
«Спрос на автомобили есть, и мы это видим по тому, какой ажиотаж возник на рынке авто с пробегом. Но людям сейчас не на что их брать - кредиты стали менее доступными. Ключевая ставка ЦБ РФ поднялась до 16%, и банки не будут предлагать кредиты себе в убыток», — подчеркивает эксперт автоотрасли.

Отмечается, что в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов сократился на 3,5% в сравнении с октябрем. Такую статистику озвучили в Национальном бюро кредитных историй. Для сравнения: в ноябре 2022 года на покупку автомобиля россияне брали, в среднем, 1,09 млн рублей. Но за 2023 год автомобили значительно выросли в цене, к тому же ушли востребованные европейские бренды.

Источник: aif.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:Depositphotos
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