Новейший Mercedes-AMG SL 63 попал в руки тюнеров — вот что из этого вышло

Ателье Mansory представило свою версию Mercedes-AMG SL 63 в необычных цветах

Кузов Mansory SL 63 окрашен в серый цвет, который контрастирует с многочисленными деталями из углеродного волокна, включая капот с вентиляционными отверстиями. Передняя часть получила новую решетку радиатора с вертикальными планками и L-образные светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в воздухозаборники.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Боковые стороны автомобиля украшают уникальные обвесы и эксклюзивные кованые диски Mansory размерностью 22 дюйма.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Салон SL 63 от Mansory отделан бирюзовой кожей, которая сочетается с элементами из углеродного волокна и металлическими вставками.

Под капотом SL 63 скрывается 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 850 л. с., а крутящий момент увеличен до 1000 Н∙м.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигать максимальной скорости 350 км/ч.

Цена на Mercedes-AMG SL 63 от Mansory не сообщается.

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Источник: Carscoops