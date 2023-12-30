Новейший Mercedes-AMG SL 63 попал в руки тюнеров — вот что из этого вышло
Кузов Mansory SL 63 окрашен в серый цвет, который контрастирует с многочисленными деталями из углеродного волокна, включая капот с вентиляционными отверстиями. Передняя часть получила новую решетку радиатора с вертикальными планками и L-образные светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в воздухозаборники.
Боковые стороны автомобиля украшают уникальные обвесы и эксклюзивные кованые диски Mansory размерностью 22 дюйма.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Салон SL 63 от Mansory отделан бирюзовой кожей, которая сочетается с элементами из углеродного волокна и металлическими вставками.
Под капотом SL 63 скрывается 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 850 л. с., а крутящий момент увеличен до 1000 Н∙м.
Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигать максимальной скорости 350 км/ч.
Цена на Mercedes-AMG SL 63 от Mansory не сообщается.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carscoops
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!