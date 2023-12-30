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Mercedes-AMG SL 63 Mansory
30 декабря
Новейший Mercedes-AMG SL 63 попал в руки тюнеров — вот что из этого вышло
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Новейший Mercedes-AMG SL 63 попал в руки тюнеров — вот что из этого вышло

Ателье Mansory представило свою версию Mercedes-AMG SL 63 в необычных цветах

Кузов Mansory SL 63 окрашен в серый цвет, который контрастирует с многочисленными деталями из углеродного волокна, включая капот с вентиляционными отверстиями. Передняя часть получила новую решетку радиатора с вертикальными планками и L-образные светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в воздухозаборники.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory
Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Боковые стороны автомобиля украшают уникальные обвесы и эксклюзивные кованые диски Mansory размерностью 22 дюйма.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory
Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Mercedes представил яркий кабриолет

Салон SL 63 от Mansory отделан бирюзовой кожей, которая сочетается с элементами из углеродного волокна и металлическими вставками.

Под капотом SL 63 скрывается 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 850 л. с., а крутящий момент увеличен до 1000 Н∙м.

Mercedes-AMG SL 63 Mansory
Mercedes-AMG SL 63 Mansory

Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигать максимальной скорости 350 км/ч.

Цена на Mercedes-AMG SL 63 от Mansory не сообщается.

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
30.12.2023
Фото:Mansory
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