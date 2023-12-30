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У нового Geely Emgrand нашли неожиданные особенности

Эксперты назвали все плюсы и минусы нового седана Geely Emgrand

Geely Emgrand имеет классический дизайн, который понравится любителям традиционных форм. Автомобиль имеет четкие линии, элегантную решетку радиатора и стильные фары.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Geely Emgrand построен на прочной платформе и оснащен надежными компонентами. Автомобиль прошел множество испытаний и зарекомендовал себя как надежный и долговечный.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Седан оснащен мощным и экономичным двигателем, который обеспечивает хорошую динамику и низкий расход топлива. Автомобиль также имеет хорошую управляемость и плавность хода.

Geely Emgrand является одним из самых доступных седанов на российском рынке. Минимальная стоимость автомобиля составляет 1 620 000 рублей.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Источник: Южный автомобиль

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Geely
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