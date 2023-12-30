У нового Geely Emgrand нашли неожиданные особенности
Geely Emgrand имеет классический дизайн, который понравится любителям традиционных форм. Автомобиль имеет четкие линии, элегантную решетку радиатора и стильные фары.
Geely Emgrand построен на прочной платформе и оснащен надежными компонентами. Автомобиль прошел множество испытаний и зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
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Седан оснащен мощным и экономичным двигателем, который обеспечивает хорошую динамику и низкий расход топлива. Автомобиль также имеет хорошую управляемость и плавность хода.
Geely Emgrand является одним из самых доступных седанов на российском рынке. Минимальная стоимость автомобиля составляет 1 620 000 рублей.
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Источник: Южный автомобиль
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