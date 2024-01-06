Subaru представила новую WRX 2024 с расширенной линейкой комплектаций
Subaru WRX 2024 года получила ряд обновлений и более высокую цену. Стоимость новой модели больше на 2230 долларов, чем в прошлом году.
Базовая комплектация будет стоить 33 855 долларов. Среди новых стандартных функций можно отметить 11,6-дюймовый сенсорный экран Subaru Starlink Multimedia Plus и технологию помощи водителю EyeSight.
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Следующим уровнем отделки салона является WRX Premium, цена которого стартует с 35 755 долларов. Он добавляет 18-дюймовые легкосплавные диски с тёмно-серой отделкой, летние высокопроизводительные шины, подогрев передних сидений и наружных зеркал.
WRX Limited начинается с 40 135 долларов. Она получила аудиосистему Harman Kardon, сиденье водителя из ультразамши, которое может регулироваться в 10 направлениях.
Новинкой является комплектация WRX TR, которая доступна только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Она оснащена тормозами Brembo, более жёсткой подвеской, перенастроенной рулевой рейкой и 19-дюймовыми легкосплавными дисками с летними высокопроизводительными шинами.
Все модели WRX 2024 года оснащены 2,4-литровым оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 271 л. с. и 350 Н·м крутящего момента.
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Источник: Carscoops
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