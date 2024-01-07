Назван самый мощный пикап на планете
Компания Ford анонсировала самую мощную версию своего пикапа Ford F-150 под названием Raptor R. Главное нововведение – тюнинг впускной системы двигателя, увеличивший мощность монструозного V8 до 730 л. с. Это сделало Ford F-150 Raptor R самым быстрым бензиновым пикапом в мире.
Его мощность оказалась на 18 л. с. выше, чем у его прямого конкурента Ram 1500 TRX 2024 с 6,2-литровым форсированным мотором Hellcat V8.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Другие технические характеристики кроме мощности неизвестны, как и цена. Помимо тюнинга двигателя Ford F-150 Raptor R получит новые амортизаторы Fox, новую оптику, адаптивный круиз-контроль и новую медиасистему.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!