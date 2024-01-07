Назван самый мощный пикап на планете

Ford F-150 Raptor R стал самым мощным бензиновым пикапом планеты

Компания Ford анонсировала самую мощную версию своего пикапа Ford F-150 под названием Raptor R. Главное нововведение – тюнинг впускной системы двигателя, увеличивший мощность монструозного V8 до 730 л. с. Это сделало Ford F-150 Raptor R самым быстрым бензиновым пикапом в мире.

Ford F-150 Raptor R

Его мощность оказалась на 18 л. с. выше, чем у его прямого конкурента Ram 1500 TRX 2024 с 6,2-литровым форсированным мотором Hellcat V8.

Другие технические характеристики кроме мощности неизвестны, как и цена. Помимо тюнинга двигателя Ford F-150 Raptor R получит новые амортизаторы Fox, новую оптику, адаптивный круиз-контроль и новую медиасистему.

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Источник: Motor1