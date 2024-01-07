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Выиграй Ладу
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Назван самый мощный пикап на планете
Ford F-150 Raptor R стал самым мощным...

Назван самый мощный пикап на планете

Ford F-150 Raptor R стал самым мощным бензиновым пикапом планеты

Компания Ford анонсировала самую мощную версию своего пикапа Ford F-150 под названием Raptor R. Главное нововведение – тюнинг впускной системы двигателя, увеличивший мощность монструозного V8 до 730 л. с. Это сделало Ford F-150 Raptor R самым быстрым бензиновым пикапом в мире.

Ford F-150 Raptor R
Ford F-150 Raptor R

Его мощность оказалась на 18 л. с. выше, чем у его прямого конкурента Ram 1500 TRX 2024 с 6,2-литровым форсированным мотором Hellcat V8.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Другие технические характеристики кроме мощности неизвестны, как и цена. Помимо тюнинга двигателя Ford F-150 Raptor R получит новые амортизаторы Fox, новую оптику, адаптивный круиз-контроль и новую медиасистему.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
07.01.2024
Фото:Ford
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