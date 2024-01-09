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Вышла внедорожная версия Fang Cheng Bao Leopard 5: все о характеристике и ценах

Стала известна цена нового китайского рамного пикапа BYD с адаптивной подвеской

Китайский автопроизводитель BYD представил топовую версию Fang Cheng Bao (FCB) Leopard 5 выпуска 2024 года. Продажи автомобиля стартуют уже в самое ближайшее время.

При создании автомобиля создатели сконцентрировались над его внедорожными возможностями. Изменения коснулись не только дорожного просвета, который увеличился до 310 мм (было 220 мм), но также настроек подвески. Теперь благодаря упругим элементам пружин клиренс можно менять. Разработчики заверяют, что внедорожник способен преодолеть брод глубиной до 790 мм.

Fang Cheng Bao Leopard 5
Fang Cheng Bao Leopard 5
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Подвеска автомобиля оснащена системой, позволяющей регулировать настройки амортизаторов в автоматическом режиме. Поэтому риск проскальзывания снижен до минимума. Интерьер салона внедорожника остался практически неизменным, если сравнивать со стандартными версиями.

Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой на базе турбированного агрегата, объемом 1,5 литра. Заявленная мощность – 687 лошадиных сил, запас хода равен 700 км, но только на чистой электротяге он не превышает 100 км. Что касается цены, то она стартует от 4,5 млн рублей.

Источник: cenyavto.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
09.01.2024
Фото:YouTube
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