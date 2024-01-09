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Ресурсный мотор, живучая коробка — надежный седан за полмиллиона рублей

Эксперт «За рулем»: как за 500 тысяч рублей выбрать хороший Lancer IX с пробегом

Остались ли еще на рынке автомобилей с пробегом живые иномарки за полмиллиона рублей? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос утвердительно, назвав сразу несколько моделей, которые можно рассматривать к покупке. В частности, эксперт остановился на Mitsubishi Lancer IX поколения.

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Mitsubishi Lancer IX
Mitsubishi Lancer IX

Такие машины продавали в РФ до 2010 года, и за полмиллиона встречаются даже рестайлинговые машины, в том числе с дополнением «Classic» к названию, которым снабдили «девятый» Лансер после запуска десятой генерации. Эксперт рассказал, как выбрать достойный экземпляр и не попасть на откровенное барахло.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Все моторы с чугунными блоками под АИ‑92, но после 100–150 тысяч км становятся маслоежками, и с этим надо что-то делать. Младший мотор 1.3 (82 л. с.) наименее живуч, к 200 тысячам км иногда требуется ремонт поршневой. Двухлитровый 4G63 (135 л.с.) превосходен по ресурсу, но не без болячек – ломкие балансирные валы и гидрокомпенсаторы, трескающийся выпускной коллектор.

Объективно лучший у Лансера – мотор 4G18 1.6 (98 л.с.), неприхотливый и надежный, также с гидрокомпенсаторами.

Самые живучие коробки передач также сочетаются с мотором 1.6. Редкий случай, когда автомат требует вмешательств позже и реже, чем механика. У МКП износ сказывается к 150–200 тысячам км – сдаются подшипники: выжимной и первичного вала, муфты и синхронизаторы. Автомат же (F4A41) нередко бегает 200–250 тысяч, а после переборки еще соточку-полторы. Хотя, конечно, ремонт автомата более сложен и дорог.

Слабость Лансера – кузов, который после 200 тысяч км обычно покрывается язвочками в ожидаемых местах.

Однако Лансер – не единственный интересный вариант за эти деньги, изучите весь список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1
09.01.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mitsubishi Lancer  1998
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Очень надежный автомобиль

Недостатки:

Не выпускаю такие новыми

Комментарий:

Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.

+6