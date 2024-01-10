Президент рассекает снежную целину Чукотки на вездеходе с огромными шинами
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки по Чукотке передвигается на снегоболотоходе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о вездеходе на колесах огромных размеров со сверхнизким давлением. Такие шины в разы превышают размеры шин стандартного внедорожника. Отмечается, что во время передвижения создается минимальное давление на грунт, и машина легко преодолевает снежный покров.
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Из-за географического расположения на Чукотке есть проблемы с транспортной доступностью, по причине сурового климата трассы с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. Остальная территория — это дороги без покрытия, так называемые зимники, передвижение по которым возможно только в зимнее время по укатанному снегу.
В регионе в основном используют несколько марок снегоболотоходов, в числе которых «Трэкол» и «Хищник». «Трэкол» — это компания по производству внедорожников на бескамерных шинах, их выпуск налажен еще с 1988 года. «Хищник» разработан специально для эксплуатации в сложных климатических условиях. Грузоподъемность каждой машины порядка 1,5 тысячи кг, в салоне могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может передвигаться по снежной целине, не повреждая почву и не проваливаясь в снег.
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Источник: ria.ru
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