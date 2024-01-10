Президент рассекает снежную целину Чукотки на вездеходе с огромными шинами

Путин выбрал для поездки по Чукотке специальный снегоболотоход

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки по Чукотке передвигается на снегоболотоходе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Речь идет о вездеходе на колесах огромных размеров со сверхнизким давлением. Такие шины в разы превышают размеры шин стандартного внедорожника. Отмечается, что во время передвижения создается минимальное давление на грунт, и машина легко преодолевает снежный покров.

Вездеход «Варяг»

Из-за географического расположения на Чукотке есть проблемы с транспортной доступностью, по причине сурового климата трассы с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. Остальная территория — это дороги без покрытия, так называемые зимники, передвижение по которым возможно только в зимнее время по укатанному снегу.

В регионе в основном используют несколько марок снегоболотоходов, в числе которых «Трэкол» и «Хищник». «Трэкол» — это компания по производству внедорожников на бескамерных шинах, их выпуск налажен еще с 1988 года. «Хищник» разработан специально для эксплуатации в сложных климатических условиях. Грузоподъемность каждой машины порядка 1,5 тысячи кг, в салоне могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может передвигаться по снежной целине, не повреждая почву и не проваливаясь в снег.

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Источник: ria.ru