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BMW порадовала фанатов информацией о новых моделях

Подразделение BMW M поделилось планами по выпуску новых моделей в 2024 году

Компания BMW M готовится порадовать своих поклонников выпуском новых и обновленных моделей в 2024 году. В пресс-релизе автопроизводитель намекнул на предстоящие изменения в линейке M, включая пересмотр M2, M3 и M4, а также появление совершенно новой версии BMW M5.

BMW M4
BMW M4

Особого внимания заслуживает грядущий BMW M5. Компания не раскрыла подробностей об этой модели, но подтвердила, что она будет доступна в кузове универсал, что позволит расширить целевую аудиторию. Кроме того, любители электромобилей смогут по достоинству оценить i5 M60 xDrive Touring.

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Помимо новых моделей, BMW M также планирует представить ряд специальных выпусков. Центральное место в этом году займет M4 CS с увеличенной мощностью двигателя и оптимизированным весом. Ожидается, что он будет во многом похож на M3 CS, который оснащен модернизированным 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 543 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м.

BMW M также отметила рекордные продажи в 2023 году. Компания продала на 14,3% больше по сравнению с 2022 годом.

Источник: CarsWeek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Unsplash
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