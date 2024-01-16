Стало известно, сколько автомобилей Москвич куплено в 2023 году

В прошлом году дилеры автозавода «Москвич» продали более 13 тысяч авто

За 2023 год россияне приобрели 1,059 млн автомобилей, и более 13 тысяч машин из этого количества – новой марки Москвич. Львиная доля продаж пришлась, разумеется, на бензиновый кроссовер Москвич 3 – он разошелся тиражом 12 427 экземпляров. Далее по списку следует его электрическая версия – 575 проданных машин.

На третьем месте – недавно запущенный лифтбек Москвич 6 – его успели купить 213 россиян. Кто же покупает Москвичи? Источник приводит на этот счет такую статистику: между физическими и юридическими лицами – примерный паритет: 6817 и 6398 купленных машин соответственно.

Разумеется, больше всего машин продано в Москве и Московской области – здесь осталось, соответственно, 3895 и 1287 штук. Любопытно, что на третье место по Москвичам вышла Калининградская область – туда отправилось 930 автомобилей. Топ-5 замкнули Татарстан (850 машин) и Санкт-Петербург (731 автомобиль).

Москвич 3

Как известно, Москвичи – это собираемые на бывшем заводе Renault китайские автомобили JAC с иными шильдиками и эмблемами. Так, Москвич 3 – это JAC JS4, а Москвич 6 – JAC Sehol A5.

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Источник: Автостат Инфо