Живучий мотор, отличная коробка – беспроигрышная иномарка за полмиллиона
Иномарка с пробегом за полмиллиона? Полтора года назад это было вполне реально, а теперь к кроссоверам с таким бюджетом не подступишься... Но вот к седанам – вполне! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел несколько моделей, которые вполне можно рассматривать к покупке.
Одним из седанов (или хэтчбеков), которые при пробеге 200-250 тысяч км без особых проблем готовы пробежать еще тысяч сто, эксперт относит Ford Focus 2-го поколения. Переживший два рестайлинга бестселлер делали до 2011 года. Модель и впрямь удачная, но в разной степени – если иметь в виду различные сочетания мотора и коробки.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Ford Focus с оговорками можно относить к беспроигрышным вариантам. За 500 тысяч рублей доступны машины 2009-2011 годов «на ручке». С гидроавтоматом – или старше, или дороже. Автомат 4F27E (четыре ступени) эталонной надежностью не отличается, зато прост и недорог в ремонте.
Все бензиновые моторы достаточно живучие – 300-350 тысяч км ходят. Ранний 100-сильный 1.6 менее ломок и менее требователен, чем он же в поздней 115-сильной версии с ненадежным фазовращателем.
Механическая пятиступка IB5 прекрасна в союзе с младшими моторами, но с 1.8 (125 л.с.) ее синхронизаторы и шестерни часто не доживают до 150 тысяч км. С автоматом мотор 1.8 не сочетается и сам по себе довольно прихотлив, хоть и происходит от Мазды.
Базовый 1.4 (80 л.с.) хорош по надежности, но не лучший по ресурсу и динамике. Оптимальный выбор крутится вокруг 1.6 с «механикой». Все моторы массовые и хорошо изучены сервисами, равно как и весь Focus второго поколения.
Что касается кузова, то после 200-250 тысяч км он не может быть в идеале. И осматривайте его особенно пристально на предмет серьезных ремонтов, если он выглядит слишком свежим – обязательно используйте толщиномер. А какие еще легковушки посмотреть за полмиллиона? Читайте в статье «За рулем»!
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.