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Живучий мотор, отличная коробка – беспроигрышная иномарка за полмиллиона

«За рулем» решил рассказать, как выбрать Ford Focus II за 500 тысяч

Иномарка с пробегом за полмиллиона? Полтора года назад это было вполне реально, а теперь к кроссоверам с таким бюджетом не подступишься... Но вот к седанам – вполне! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел несколько моделей, которые вполне можно рассматривать к покупке.

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Одним из седанов (или хэтчбеков), которые при пробеге 200-250 тысяч км без особых проблем готовы пробежать еще тысяч сто, эксперт относит Ford Focus 2-го поколения. Переживший два рестайлинга бестселлер делали до 2011 года. Модель и впрямь удачная, но в разной степени – если иметь в виду различные сочетания мотора и коробки.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Ford Focus с оговорками можно относить к беспроигрышным вариантам. За 500 тысяч рублей доступны машины 2009-2011 годов «на ручке». С гидроавтоматом – или старше, или дороже. Автомат 4F27E (четыре ступени) эталонной надежностью не отличается, зато прост и недорог в ремонте.

Все бензиновые моторы достаточно живучие – 300-350 тысяч км ходят. Ранний 100-сильный 1.6 менее ломок и менее требователен, чем он же в поздней 115-сильной версии с ненадежным фазовращателем.

Механическая пятиступка IB5 прекрасна в союзе с младшими моторами, но с 1.8 (125 л.с.) ее синхронизаторы и шестерни часто не доживают до 150 тысяч км. С автоматом мотор 1.8 не сочетается и сам по себе довольно прихотлив, хоть и происходит от Мазды.

Базовый 1.4 (80 л.с.) хорош по надежности, но не лучший по ресурсу и динамике. Оптимальный выбор крутится вокруг 1.6 с «механикой». Все моторы массовые и хорошо изучены сервисами, равно как и весь Focus второго поколения.

Ford Focus II
Ford Focus II

Что касается кузова, то после 200-250 тысяч км он не может быть в идеале. И осматривайте его особенно пристально на предмет серьезных ремонтов, если он выглядит слишком свежим – обязательно используйте толщиномер. А какие еще легковушки посмотреть за полмиллиона? Читайте в статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ford
Количество просмотров 79286
17.01.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+16