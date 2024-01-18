Стало известно, каким будет Nissan X-Trail для спасателей

В Nissan решили поставить X-Trail на гусеницы

На базе кроссовера X-Trail четвертого поколения создали машину для горных спасателей. Уже совсем скоро на одном из курортов Италии специалисты смогут оценить ее функционал.

Уникальным изменением стала замена шин на гусеницы. Чтобы поставить кроссовер на гусеничный ход, инженеры изрядно потрудились, расширив арки машины. Проходимость автомобиля увеличилась и за счет установки лебедки, а также усиленных буксировочных крюков на обоих концах кузова.

Nissan X-Trail для спасателей

Кузов машины украшает красно-серебристая ливрея с несколькими желтыми акцентами и надписями по бокам «Nissan X-Trail Resсue». Для удобства посадки/высадки пассажиров и водителя установлены подножки, тем более что за счет гусениц клиренс увеличился на 23 см.

У X-Trail для спасателей есть дополнительная светотехника, сирена, специально разработанный багажник на крыше способен вместить носилки и лопаты для очистки снега. В салоне вместо сидений установлены носилки для перевозки пострадавших лыжников в медучреждения. Силовой агрегат спасательного автомобиля не отличается от обычного X-Trail – под капотом все тот же e-4ORCE, выдающий 213 лошадей.

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Источник: daily-motor.ru