Кузов не ржавеет, агрегаты надежные, легко чинить – хорошая иномарка за 500 т.р.

Эксперт «За рулем» решил рассказать о правильном выборе Kia Rio с пробегом

За полмиллиона уже не купишь нормальный подержанный кроссовер, но вот надежную легковушку – вполне, если подойти к выбору со знанием дела. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал самые надежные модели легковых автомобилей и те модификации, в которых машина сохраняет ресурс даже после 12-15 лет и пробега в 200 тысяч км. Одна из таких – это Kia Rio.

Kia Rio II

В конце нулевых и начале десятых такие седаны и хэтчбеки не продавались огромными тиражами, как Hyundai Accent или Daewoo Nexia. Но со временем россияне оценили жизнестойкость Рио. Сейчас за 500 тысяч можно купить машину на механике с пробегом менее 150 тысяч км, а доплатив около 150 тысяч – рассчитывать на автомат и совсем скромный пробег.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— К достоинствам относят неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты. К недостаткам – слабоватую ходовую часть, дешевые материалы салона. Хотя для бюджетных «корейцев» того периода это было нормой.

Официально к нам попадала только Rio с мотором G4EE 1.4 (95 или 97 л.с.). Такой же устанавливали на Hyundai Getz. Агрегат спокойно ходит 300-350 тысяч км, а чугунный блок позволяет нормальный капремонт. Часты жалобы на нестабильную работу – из-за катушек зажигания и загрязнения дросселя. Серьезных недугов не выявлено. Сильный угар масла обычно вызывают маслосъемные колпачки, дубеющие к 150 тысячам км.

Пятиступенчатая МКП не лучшая, в ранних вариантах быстро изнашивались подшипники и шестерни. Но с моторами 1.4 спокойно ходит 200 тысяч км. В целом, ресурс сильно зависит от эксплуатации – например, не забыл ли владелец поменять масло после 120 тысяч км, как того требует производитель. Четырехступенчатый автомат A4AF3 очень надежен и живуч.

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