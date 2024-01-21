Дети устроили снежную горку из чужой машины, родители «попали» на деньги (видео)

В Купчино суд назначил компенсацию 400 тысяч рублей за поврежденную детьми машину

Эта история из Санкт-Петербурга в последние дни приобрела большую известность. В новогодние праздники в одном из дворов Купчино дошкольники решили устроить горку из припаркованного и заваленного снегом автомобиля. Происходившее попало на видео, на котором заметно, что дети взбираются по капоту на крышу машины и скатываются вниз.

Теперь стало известно, что владелец автомобиля обратился в суд, и иск был удовлетворен: родители будут обязаны выплатить автомобилисту 400 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина потребовал оплатить ремонт крыши и капота, а также компенсировать моральный ущерб. На это уже есть комментарии из соцсетей: местные жители пишут, что у семей, к которым предъявлен иск, таких денег нет. Известно, что одна из семей вынуждена продать дачу и на нее уже наложен арест.

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Источник: НТВ