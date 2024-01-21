Появились первые фото нового совместного хэтчбека Honda и Dongfeng

Автомобиль Dongfeng Honda e:NS2 появился в базе данных Минпромторга КНР

Новый компатный электрический кроссовер Honda e:NS2 рзработан на основе эксклюзивной архитектуры Honda «e:N Architecture F».

Первые живые фото автомобиля, опубликованные в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая, позволяют нам рассмотреть его дизайн, который унаследован от семейства Honda.

Dongfeng Honda e:NS2

Габариты нового Honda e:NS2 впечатляют: длина составляет 4788 мм, ширина 1838 мм, а высота 1570 мм. Колесная база равна 2735 мм, что гарантирует стабильность и комфорт при движении. Силовая установка автомобиля включает тройную литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 68,8 кВт·ч и двигатель мощностью 150 кВт (203 л. с.). Благодаря этой комбинации, Honda e:NS2 обладает запасом хода до 510 километров.

Одной из особенностей новой модели является система Honda Connect 4.0, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это означает, что владельцы автомобиля смогут легко интегрировать свои устройства и наслаждаться всеми преимуществами современной мультимедийной системы. Кроме того, система Honda Connect 4.0 будет поддерживать обновления по воздуху, что позволит владельцам быть в курсе последних технологических новинок и улучшений.

Ожидается, что Honda e:NS2 будет представлена на Пекинском автосалоне в апреле 2024 года.

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Источник: ITHome