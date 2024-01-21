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Самый прожорливый «Джип» снимают с производства

Компания Jeep объявила о прекращении производства Wrangler с двигателем V8

Производство Jeep Wrangler с двигателем V8 началось в 2021 году, и за это время он успел завоевать сердца многих любителей внедорожной езды. Мощный 6,4-литровый двигатель HEMI выдавал 470 л. с. и 640 Н·м крутящего момента, что позволяло Wrangler преодолевать самые сложные препятствия.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Однако в последнее время продажи Wrangler с двигателем V8 снижались, в основном из-за его высокой стоимости и низкой топливной экономичности. Расход топлива у этой модели в смешанном цикле составлял около 17 литров на 100 километров, что делало ее одним из самых прожорливых автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах.

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Несмотря на скорое снятие с производства, Wrangler с двигателем V8 еще можно приобрести. Компания Jeep объявила о проведении конкурса среди дилеров, в котором каждый дилер, который в январе 2024 года продаст больше автомобилей, чем в январе 2023 года, получит по одному экземпляру Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 года выпуска.

Точное количество автомобилей, которые будут произведены в рамках финальной версии, пока неизвестно, но очевидно, что они будут недешевыми. Рекомендуемая розничная цена базового Wrangler Rubicon 392 2024 года уже составляет около 100 000 долларов.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
21.01.2024
Фото:Wikimedia
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