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Сделана вся необходимая работа: власти Калуги анонсировали запуск завода Volkswagen

Глава Калужской области Шапша озвучил сроки запуска бывшего завода Volkswagen

Производство на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге, принадлежащем российскому инвестору «Арт-Финанс», возобновится уже в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана», — подчеркнул глава региона в ходе своего выступления на Совете Федерации.
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Напомним, в мае 2023 года руководство Volkswagen приняло решение о продаже своих активов в России, включая автомобильный завод в Калуге. Согласно информации из отчетов немецкого концерна, сумма сделки составила 125 млн евро. Отмечается, что обратного выкупа активов в перспективе не планируется.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компанию «Арт-Финанс» на 99,9% контролирует бывший генеральный директор дилера «Авилон» Андрей Павлович.

Напомним, ранее на заводе под Калугой выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС / Красильников Станислав
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Фото:ТАСС / Красильников Станислав
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