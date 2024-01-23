Сделана вся необходимая работа: власти Калуги анонсировали запуск завода Volkswagen

Глава Калужской области Шапша озвучил сроки запуска бывшего завода Volkswagen

Производство на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге, принадлежащем российскому инвестору «Арт-Финанс», возобновится уже в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана», — подчеркнул глава региона в ходе своего выступления на Совете Федерации.

Напомним, в мае 2023 года руководство Volkswagen приняло решение о продаже своих активов в России, включая автомобильный завод в Калуге. Согласно информации из отчетов немецкого концерна, сумма сделки составила 125 млн евро. Отмечается, что обратного выкупа активов в перспективе не планируется.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компанию «Арт-Финанс» на 99,9% контролирует бывший генеральный директор дилера «Авилон» Андрей Павлович.

Напомним, ранее на заводе под Калугой выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ria.ru