Хулиганы угнали спорткар, пока владелец загружал продукты у гипермаркета

Подростков-угонщиков на Camaro удалось остановить с помощью нового устройства

Погони за бандитами зачастую представляют опасность для окружающих, что заставляет полицию искать альтернативу традиционным методам задержания, вроде «маневра PIT». Одним из таких решений стало довольно свежее устройство, известное как грэпплер, которое было умело использовано в недавнем инциденте с угоном автомобиля Chevrolet Camaro в Голливуде (США).

Grappler – это сетка, прикрепленная к передней части полицейского автомобиля, способная зацепить задние шины пытающегося уйти от погони автомобиля и заставить его остановиться. Запись с камеры наблюдения запечатлела момент, когда полицейская машина «клюнула» заднюю часть Camaro, что позволило устройству «выстрелить» и захватить одно из задних колес.

Grappler применили, чтобы поймать пару 17-летних парней, угнавших спорткар. До этого подростки, размахивая пистолетом, заставили владельца Camaro отдать ключи на парковке у гипермаркета. Полиции сообщили о происшествии, что и привело к погоне.

Не имея возможности продолжить движение, угонщики сдались полиции.

Им предъявлены серьезные обвинения, в том числе вооруженный угон автомобиля, побег с места ДТП и неповиновение полиции.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: YouTube