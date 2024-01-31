Какие изменения в законодательстве ждут автовладельцев с 1 февраля 2024 года — объясняем

Водителям рассказали, какие новые штрафы вступят в силу с 1 февраля 2024 года

Всех российских автовладельцев волнует вопрос, какие штрафы вступят в силу в феврале 2024 года. Спешим обрадовать – никаких новых штрафов в этом месяце не предусмотрено, а информация в различных СМИ о якобы вступающих в силу новых наказаниях не соответствует действительности.

Дело в том, что в последний раз редакция Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) менялась в январе, а следующие поправки ожидаются только в марте 2024 года. Это значит, что никаких новых штрафов ГИБДД в феврале не будет. При этом остаются неизменными все актуальные на текущий момент санкции в части правил дорожного движения. Не изменится и редакция ПДД, до настоящего момента она не менялась с сентября 2023 года.

Мигающий зеленый сигнал светофора

Напомним, в феврале продолжится эксперимент с отменой мигающего зеленого сигнала светофора. Кроме того, начали работать камеры, фиксирующие непропуск пешеходов в зоне действия остановки трамваев.

Февраль – последний месяц зимы, а это значит, что ГИБДД в феврале будет проводить рейды с целью выявления автомобилей с резиной не по сезону. Естественно, что за такое нарушение полагается штраф.

Отмена тонировки

В Сети активно дискутируют на предмет того, что якобы отменят тонировку, но это фейковая новость. Никакой отмены тонировки с февраля 2024 года в России не планируется. Такие слухи объясняются тем, что официальные лица пока только обсуждают возможность отмены тонировки.

Изменения в ПДД

Что касается Правил дорожного движения, они тоже останутся неизменными. После внесенных изменений в сентябре прошлого года никаких изменений в 2024 году, а уж тем более – в феврале, не запланировано.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству и Общественной палате в срок до 1 апреля 2024 года разработать и подготовить предложения по новым ПДД. Другими словами, в феврале они будут на стадии обсуждения, а рассмотрят их только весной. До того момента редакция ПДД остается прежней.

Тестирование системы «отмена мигающего зеленого сигнала светофора»

В ряде российский регионов запущен эксперимент по отмене моргающего зеленого сигнала светофора. Суть в следующем: теперь зеленый свет не мигает, а сразу гаснет, затем включается желтый свет, а через 3 секунды загорается и красный.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) убеждены, что отмена мигающего зеленого сигнала светофора заставит водителей сбрасывать скорость при приближении к перекрестку, а не ускоряться в надежде успеть проскочить на мигающий зеленый. Напомним – система пока только тестируется. Вполне вероятно, что эксперимент продолжится весь 2024 год, и другие регионы РФ присоединятся к нему.

Работа камер на непропуск пешеходов у трамвая

Известно о нововведении по внедрению камер фото- и видеофиксации в местах трамвайных остановок. Комплексы фиксируют автовладельцев, не уступивших дорогу людям, идущим к трамваю или в местах действия разметки 1.17.2 (желтая ломаная линия), а в ее отсутствие – не остановились перед трамваем. Для водителей на переднем табло трамвая загорается предупреждение «Внимание, пассажир!», и водители обязаны пропустить пешеходов на дороге. Сумма штрафа за непропуск пешехода к трамваю согласно статье 12.18 КоАП составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. При его оплате в течение 20 дней действует скидка 50%.

Рейды ДПС по резине не по сезону

В феврале 2024 года инспекторы ДПС продолжат рейды по выявлению автовладельцев, использующих зимой летние шины. Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей. Таким образом, ездить на резине не по сезону запрещено, поэтому если в ходе рейда инспекторы ГИБДД выявят автомобили с летней резиной, водителю выпишут штраф в размере 500 рублей согласно части 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Проверки продлятся до конца зимнего сезона – в этом году последним днем зимы станет 29 февраля.

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Источник: autotonkosti.ru