Надежный мотор, крепкий кузов – большой хэтчбек за 700 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Chevrolet Cruze по цене Калины

По нынешним временам самая молодая Калина (выпуск модели прекратили весной 2018 года) – далеко не самый дешевый автомобиль: в среднем, она стоит как новая Гранта. А есть ли альтернатива? Скажем, пятидверный хэтчбек-иномарка с пробегом до 200 тысяч км и примерно за 700 тысяч рублей? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список возможных вариантов и, в частности, рассказал о Chevrolet Cruze.

Chevrolet Cruze

За эту цены у вас окажется хэтч 2012-2013 годов. Хэтчбеков на рынке в пять раз меньше, чем седанов. Но объем багажника лишь немного уступает седану (413 против 450 л), а форма отсека – практичнее. И такой Круз все равно на полметра длиннее Калины.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Атмосферник 1.6 (F16D3, 109 л. с.) – тот же, что у Lacetti. Очень ресурсный, но довольно хлопотный: ремень ГРМ часто не выдерживает 60 тысяч км, впускной коллектор зарастает нагаром, потеет прокладка маслонасоса, ненадежен термостат.

Старший мотор 1.8 (F18D4, 141 л. с.) – опелевский Ecotec. Также ходит 350 тысяч км, но болячки у него иные – течи клапанной крышки, ломаются клапаны фазорегулятора. Как бы там ни было, оба мотора слывут вполне надежными, а ремонт их хорошо освоен. И всяко они намного спокойнее редкого у нас 1.4 с турбонаддувом.

Механическая коробка D16 нормальная, а вот автомат 6T40 способен замучить различными недомоганиями, кои стартуют уже после 80 тысяч км – и замена масла не помогает. Модернизация 2012 года кое-что улучшила, но всё равно агрегат слишком прихотливый.

Cruze какой-то весь слегка «несобранный»: постоянно бряцает подвеска, есть вопросы к элементам тормозной системы и электрической части. Клиренс асфальтовый – 140 мм. Но коррозионная стойкость, размеры машины и недурное оснащение – неплохие завлекалки при весьма сдержанных ценах.

Chevrolet Cruze

А какие еще надежные хэтчбеки иностранных брендов можно поискать за указанную сумму? Читайте в новом материале «За рулем»!