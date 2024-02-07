Появилась новая двухмоторная версия Toyota Camry
В продаже скоро появится новая двухмоторная гибридная версия Toyota Camry, о чем стало известно благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая.
Автомобиль построен на платформе TNGA-K и оснащен гибридной силовой установкой с атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Мощность составляет умеренные 185 л.с., но крутящий момент, о котором пока ничего не известно, должен быть очень внушительным благодаря электромотору.
Новая гибридная версия модели имеет дизайн решетки в виде ячеистой сетки, что выглядит весьма динамично и современно. Также стоит отметить новые С-образные фары и задние фонари.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4950, 1850 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2825 мм. То есть, седан на 65 мм длиннее того, к которому мы привыкли в России.
Новый автомобиль предлагает множество вариантов индивидуального дизайна, включая двухцветную окраску кузова, спортивные бамперы и большой выбор колесных дисков.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.