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Появилась новая двухмоторная версия Toyota Camry

Популярный седан Тойоты получил 185-сильную гибридную версию

В продаже скоро появится новая двухмоторная гибридная версия Toyota Camry, о чем стало известно благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая.

Toyota Camry 2024
Toyota Camry 2024

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Автомобиль построен на платформе TNGA-K и оснащен гибридной силовой установкой с атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Мощность составляет умеренные 185 л.с., но крутящий момент, о котором пока ничего не известно, должен быть очень внушительным благодаря электромотору.

Toyota Camry 2024
Toyota Camry 2024

Новая гибридная версия модели имеет дизайн решетки в виде ячеистой сетки, что выглядит весьма динамично и современно. Также стоит отметить новые С-образные фары и задние фонари.

Тойота разочаровалась в электромобилях, и вот почему

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4950, 1850 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2825 мм. То есть, седан на 65 мм длиннее того, к которому мы привыкли в России.

Новый автомобиль предлагает множество вариантов индивидуального дизайна, включая двухцветную окраску кузова, спортивные бамперы и большой выбор колесных дисков.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 2
07.02.2024
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15