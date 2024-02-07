Появилась новая двухмоторная версия Toyota Camry

Популярный седан Тойоты получил 185-сильную гибридную версию

В продаже скоро появится новая двухмоторная гибридная версия Toyota Camry, о чем стало известно благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая.

Toyota Camry 2024

Автомобиль построен на платформе TNGA-K и оснащен гибридной силовой установкой с атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Мощность составляет умеренные 185 л.с., но крутящий момент, о котором пока ничего не известно, должен быть очень внушительным благодаря электромотору.

Toyota Camry 2024

Новая гибридная версия модели имеет дизайн решетки в виде ячеистой сетки, что выглядит весьма динамично и современно. Также стоит отметить новые С-образные фары и задние фонари.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4950, 1850 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2825 мм. То есть, седан на 65 мм длиннее того, к которому мы привыкли в России.

Новый автомобиль предлагает множество вариантов индивидуального дизайна, включая двухцветную окраску кузова, спортивные бамперы и большой выбор колесных дисков.