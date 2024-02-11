Спортивный МАЗ – такой и впрямь существовал! (видео)

В документальном видео показали всю историю спортивных грузовиков МАЗ

Сейчас заводская команда МАЗ-СПОРТавто у всех на слуху, но когда-то марка МАЗ делала первые робкие шаги в грузовом автоспорте. Все началось с кольцевых гонок: во второй половине 1980-х заводчане попробовали участвовать в соревнованиях на почти серийном грузовике. Первый блин ожидаемо получился комом, но машину доработали и снова выпустили на трассы европейского чемпионата.

Отдачу мотора постепенно довели до тысячи сил, конструкцию шасси усилили и облегчили, а пилоты постепенно набрались опыта на соревнованиях самого высокого уровня. Уже со второго года участия пошли регулярные финиши в топ-10 и даже приезды на подиум!

Интересно, что был еще один гоночный МАЗ – примерно в те же годы его готовила к гонкам одна «конюшня» из Санкт-Петербурга, и примечательно, что этот аппарат дожил до наших дней. Чего не скажешь о болиде заводской команды… В 1992 году находившийся на пике своего развития коллектив расформировали буквально одним росчерком пера. Однако гоночная история МАЗа продолжилась – уже в триале и ралли-рейдах. Смотрим, как это было!

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Источник: AUTO VIDEO