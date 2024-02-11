Кошмар или чудесное путешествие? Роль пассажира в жизни водителя

Опрос: более трети водителей считают свою вторую половину худшим пассажиром

И в личных отношениях, и в автомобиле четкое распределение ролей играет важную роль. Есть люди, которые могут превратить любую поездку либо в мечту, либо в ужас наяву. Недавнее исследование немецкой сети заправочных станций HEM показало, какие качества водители ценят в своих попутчиках.

Кому что нравится

Более половины водителей (54%) проводят большую часть времени в машине в одиночестве, при этом 77% опрошенных хотели бы иметь в пути компаньона. Члены семьи являются идеальными спутниками для 17% участников опроса, и почти каждый второй (45%) не прочь путешествовать со своим партнером. Однако 23% предпочли бы гордое одиночество. И тому есть причины.

Ну кто любит критику?

Более трети водителей (36%) считают свою жену/мужа худшим пассажиром, далее следуют родители (21%) и дети (10%). Более половины (53%) считают худшими пассажирами критиков и всезнайек, которые любят давать советы на все случаи жизни. Также многих раздражают пугливые пассажиры, которые постоянно вздрагивают и нажимают на воображаемый тормоз (30%), курильщики (21%), болтуны (14%) и любители переключать без спроса музыку (13%). Каждый пятый (20%) предпочитает, чтобы ему не давали советы по управлению автомобилем.

Многих водителей раздражают пугливые пассажиры, которые постоянно вздрагивают и нажимают на воображаемый тормоз

Качества хорошего пассажира

Это опытные, но деликатные водители (33%) и люди, умеющие создать приятную атмосферу (40%). Разговоры по душам ценны для 50% опрошенных, для них качество проведенного вместе времени гораздо важнее, чем количество пройденных километров.

Кроме того, почти треть водителей (32%) ценят помощь пассажира при парковке, а 79% предпочитают такого компаньона в пути, который помогает сохранить спокойствие и внимательность во время поездки.

***

Исследование о роли пассажира в жизни водителя было проведено сетью АЗС HEM в январе 2024 года среди 2163 человек старше 18 лет.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: presseportal.de