#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Она дала ему машину для ремонта, а он поехал выпивать с друзьями (видео)
10 февраля
Она дала ему машину для ремонта, а он поехал выпивать с друзьями (видео)
В Пермском крае осудили 33-летнего нетрезвого...
АГ-34 на испытаниях
10 февраля
В России создали суперпроходимый грузовой вездеход (видео)
Создатель вездехода «Шерп» показал испытания...
BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары
10 февраля
BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары
BMW и Mercedes-Benz создадут совместную сеть...

Двухмоторную версию новой Toyota Camry показали вживую

Появились реальные фотографии новой двухмоторной гибридной версии Toyota Camry

Автомобиль, построенный на платформе TNGA-K, будет оснащаться 2,5-литровым атмосферным двигателем в сочетании с электрическим мотором неизвестной мощности.

Внешний вид новой Camry отличается от гибридной версии с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания. Задние фонари имеют С-образное расположение. Габариты нового автомобиля следующие: длина 4950 мм, ширина 1850 мм, высота 1450 мм. Колесная база составляет 2825 мм.

Toyota Camry
Toyota Camry
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Судя по фотографиям, новый автомобиль будет предлагаться с различными вариантами отделки, включая двухцветный кузов, передний и задний бамперы в спортивном стиле, а также различные варианты колесных дисков.

Тяговые характеристики автомобиля также претерпели изменения. В пике гибридная силовая установка будет выдавать 184 л. с. или 136 кВт.

К сожалению, более подробная информация о технических характеристиках и комплектациях нового гибрида пока не разглашается.

Вероятнее всего, автомобиль представят в ближайшее время, а продажи стартуют в конце этого года или в начале следующего.

Источник: Autohome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
10.02.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15