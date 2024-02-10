Двухмоторную версию новой Toyota Camry показали вживую

Появились реальные фотографии новой двухмоторной гибридной версии Toyota Camry

Автомобиль, построенный на платформе TNGA-K, будет оснащаться 2,5-литровым атмосферным двигателем в сочетании с электрическим мотором неизвестной мощности.

Внешний вид новой Camry отличается от гибридной версии с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания. Задние фонари имеют С-образное расположение. Габариты нового автомобиля следующие: длина 4950 мм, ширина 1850 мм, высота 1450 мм. Колесная база составляет 2825 мм.

Toyota Camry

Судя по фотографиям, новый автомобиль будет предлагаться с различными вариантами отделки, включая двухцветный кузов, передний и задний бамперы в спортивном стиле, а также различные варианты колесных дисков.

Тяговые характеристики автомобиля также претерпели изменения. В пике гибридная силовая установка будет выдавать 184 л. с. или 136 кВт.

К сожалению, более подробная информация о технических характеристиках и комплектациях нового гибрида пока не разглашается.

Вероятнее всего, автомобиль представят в ближайшее время, а продажи стартуют в конце этого года или в начале следующего.

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Источник: Autohome