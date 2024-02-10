Двухмоторную версию новой Toyota Camry показали вживую
Автомобиль, построенный на платформе TNGA-K, будет оснащаться 2,5-литровым атмосферным двигателем в сочетании с электрическим мотором неизвестной мощности.
Внешний вид новой Camry отличается от гибридной версии с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания. Задние фонари имеют С-образное расположение. Габариты нового автомобиля следующие: длина 4950 мм, ширина 1850 мм, высота 1450 мм. Колесная база составляет 2825 мм.
Судя по фотографиям, новый автомобиль будет предлагаться с различными вариантами отделки, включая двухцветный кузов, передний и задний бамперы в спортивном стиле, а также различные варианты колесных дисков.
Тяговые характеристики автомобиля также претерпели изменения. В пике гибридная силовая установка будет выдавать 184 л. с. или 136 кВт.
К сожалению, более подробная информация о технических характеристиках и комплектациях нового гибрида пока не разглашается.
Вероятнее всего, автомобиль представят в ближайшее время, а продажи стартуют в конце этого года или в начале следующего.
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Источник: Autohome
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.