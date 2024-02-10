Неубиваемый седан по цене Весты продают в России за полтора миллиона

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Российские дилеры приняли решение ввезти в Россию новые седаны Chevrolet Nexia

Автомобиль является одним из самых популярных автомобилей в странах СНГ. Nexia отличается простой и надежной конструкцией, а также доступной ценой.

Chevrolet Nexia
Chevrolet Nexia

В России Chevrolet Nexia продаётся в единственной комплектации LTZ. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, двумя подушками безопасности, алюминиевыми колесными дисками, передними и задними электрическими стеклоподъемниками, системами ABS и ESP, центральным замком, кондиционером, боковыми зеркалами с электроприводом, бортовым компьютером и противотуманными фарами.

Интерьер Chevrolet Nexia
Интерьер Chevrolet Nexia
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По сравнению с Lada Vesta Comfort, Chevrolet Nexia имеет более просторный салон и большой багажник. Кроме того, Nexia оснащается более мощным двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как Vesta имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Стоит отметить, что Chevrolet Nexia не является новинкой. Модель снята с производства в 2016 году, но до сих пор пользуется популярностью у российских автомобилистов.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
10.02.2024
Фото:Chevrolet
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