Неубиваемый седан по цене Весты продают в России за полтора миллиона
Автомобиль является одним из самых популярных автомобилей в странах СНГ. Nexia отличается простой и надежной конструкцией, а также доступной ценой.
В России Chevrolet Nexia продаётся в единственной комплектации LTZ. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, двумя подушками безопасности, алюминиевыми колесными дисками, передними и задними электрическими стеклоподъемниками, системами ABS и ESP, центральным замком, кондиционером, боковыми зеркалами с электроприводом, бортовым компьютером и противотуманными фарами.
По сравнению с Lada Vesta Comfort, Chevrolet Nexia имеет более просторный салон и большой багажник. Кроме того, Nexia оснащается более мощным двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как Vesta имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Стоит отметить, что Chevrolet Nexia не является новинкой. Модель снята с производства в 2016 году, но до сих пор пользуется популярностью у российских автомобилистов.
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Источник: Автоновости дня
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