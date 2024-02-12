Ресурсный мотор, неубиваемая подвеска, крепкий кузов: кроссовер за 1 млн рублей
Если ищете надежную машину за 1-1,5 млн рублей, есть смысл обратить внимание на пятилетние кроссоверы, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Пробег приближается к 100 тысячам, но кузов и агрегаты в такой форме, что в ближайшие несколько лет вкладываться по-крупному не придется... Правда, многое зависит от конкретной модели и комплектации, говорит эксперт.
Зиновьев останавливается на Renault Duster и замечает, что сейчас цены на нормальные пятилетки начинаются с миллиона рублей. Причем полный и передний привод – почти по одной цене. А вот версия 2.0 с АКП будет существенно дороже – либо столько же, но с пробегом под 200 тысяч км.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Дастер был и остается самым практичным выбором для тех, кому нужен простой и надежный автомобиль без обилия навороченной электроники. За те же 1,1-1,2 млн доступны клоны Дастера — Nissan Terrano и Renault Kaptur в более яркой упаковке. Kaptur интереснее оснащен, и в переднеприводной версии младший мотор 1.6 (114 л.с.) у него дружит с вариатором.
Jatco JF015E – самый хлипкий среди всех вариаторов. При пробеге около 100 тысяч км можно ожидать дорогостоящего ремонта. Если нужен именно Kaptur, лучше искать вариант 2.0 (143 л.с.) с обычным автоматом – та же комбинация, что у Дастера. Автомат тоже не идеален, но служит вдвое дольше, чем CVT, при схожих тратах на обслуживание.
Duster досконально изучен и описан – нет смысла детально разбирать его по косточкам. Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом. Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии. Можно ли считать недостатками простецкое оснащение и репутацию модели как «совсем бюджетной»? Зависит от индивидуальных предпочтений.
Какие еще пятилетние кроссоверы с пробегом за 1-1,5 млн рублей достойны вашего внимания, читайте в свежем материале «За рулем»!
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету