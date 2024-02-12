Ресурсный мотор, неубиваемая подвеска, крепкий кузов: кроссовер за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» назвал Renault Duster самым практичным выбором на вторичке

Если ищете надежную машину за 1-1,5 млн рублей, есть смысл обратить внимание на пятилетние кроссоверы, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Пробег приближается к 100 тысячам, но кузов и агрегаты в такой форме, что в ближайшие несколько лет вкладываться по-крупному не придется... Правда, многое зависит от конкретной модели и комплектации, говорит эксперт.

Renault Duster

Зиновьев останавливается на Renault Duster и замечает, что сейчас цены на нормальные пятилетки начинаются с миллиона рублей. Причем полный и передний привод – почти по одной цене. А вот версия 2.0 с АКП будет существенно дороже – либо столько же, но с пробегом под 200 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Дастер был и остается самым практичным выбором для тех, кому нужен простой и надежный автомобиль без обилия навороченной электроники. За те же 1,1-1,2 млн доступны клоны Дастера — Nissan Terrano и Renault Kaptur в более яркой упаковке. Kaptur интереснее оснащен, и в переднеприводной версии младший мотор 1.6 (114 л.с.) у него дружит с вариатором.

Jatco JF015E – самый хлипкий среди всех вариаторов. При пробеге около 100 тысяч км можно ожидать дорогостоящего ремонта. Если нужен именно Kaptur, лучше искать вариант 2.0 (143 л.с.) с обычным автоматом – та же комбинация, что у Дастера. Автомат тоже не идеален, но служит вдвое дольше, чем CVT, при схожих тратах на обслуживание.

Duster досконально изучен и описан – нет смысла детально разбирать его по косточкам. Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом. Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии. Можно ли считать недостатками простецкое оснащение и репутацию модели как «совсем бюджетной»? Зависит от индивидуальных предпочтений.

Renault Duster

Какие еще пятилетние кроссоверы с пробегом за 1-1,5 млн рублей достойны вашего внимания, читайте в свежем материале «За рулем»!