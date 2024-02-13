Сколько вы потратите на Ниву за 10 лет? Мы знаем ответ!

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«За рулем» рассказал о расходах на внедорожник Chevrolet Niva за 10 лет

Находящийся в парке редакционных автомобилей «За рулем» внедорожник Chevrolet Niva пробежал уже 180 тысяч км. Когда эта модель только появилась, завод обозначал ее ресурс в 90 тысяч км – значит, наша машина отмахала двойной срок! Еще об одном «удвоении» рассказал эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Еще один рубикон, который преодолела Шнива, – миллион рублей на расходы. То есть почти вдвое больше начальной цены самого автомобиля в 2013 году. Из этой суммы больше 800 тысяч ушло на бензин, а почти 200 тысяч – на ТО и ремонт. Большинство работ мы проводим своими силами.

Пока нет ощущения, что приближается капитальный ремонт, делится эксперт. Основные узлы и агрегаты работают исправно. Но это не значит, что ничего не сломалось – ведь 25 тысяч из «ремонтных» двухсот мы отдали... за последний месяц!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
Количество просмотров 2
13.02.2024
Фото:За рулем
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