Идет процесс здоровой конкуренции: дилеры заявили об отсутствии дефицита на авторынке

РОАД: кризис дефицита автомобилей на рынке России преодолен

Образовавшийся на российском рынке в 2022 году дефицит легковых автомобилей глобально преодолен. Такое мнение выразили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Разговоры о недостатке легковых автомобилей на авторынке РФ стали появляться в экспертном сообществе после ухода в 2022 году иностранных концернов, остановке производства и поставок в Россию. На этом фоне произошел сбой логистических цепочек у отечественных производителей, в итоге конвейеры были временно приостановлены. Все эти события негативно отразились на рынке.

«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции», — сообщили в ассоциации.

Наблюдается переформатирование авторынка и падение потребительского спроса. Эксперты автоотрасли прогнозируют скидки и акционные предложения от дилеров, в том числе на модели 2023 года. При этом в РОАД не надеются на серьезное снижении ценников.

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Источник: ria.ru