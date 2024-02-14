Идет процесс здоровой конкуренции: дилеры заявили об отсутствии дефицита на авторынке
Образовавшийся на российском рынке в 2022 году дефицит легковых автомобилей глобально преодолен. Такое мнение выразили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Разговоры о недостатке легковых автомобилей на авторынке РФ стали появляться в экспертном сообществе после ухода в 2022 году иностранных концернов, остановке производства и поставок в Россию. На этом фоне произошел сбой логистических цепочек у отечественных производителей, в итоге конвейеры были временно приостановлены. Все эти события негативно отразились на рынке.
«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции», — сообщили в ассоциации.
Наблюдается переформатирование авторынка и падение потребительского спроса. Эксперты автоотрасли прогнозируют скидки и акционные предложения от дилеров, в том числе на модели 2023 года. При этом в РОАД не надеются на серьезное снижении ценников.
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Источник: ria.ru
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