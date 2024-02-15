Лучший мотор, надежная АКП, крепкий кузов – хорошая иномарка за 700 т.р.

Эксперт «За рулем» назвал Nissan Tiida I беспроблемной иномаркой по цене Калины

Можно ли подобрать практичную иномарку с пробегом до 200 тысяч километров, да такую, чтобы цена не превышала 700 тысяч рублей? Можно, если обратить внимание на... хэтчбеки! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал лучшие модели, которые, даже пребывая в возрасте 10-14 лет, вас точно не подведут.

Nissan Tiida I

И, в частности, он рассказал о Nissan Tiida первого поколения. С указанной суммой в кармане вы можете рассчитывать на машину 2010-2012 годов с пробегом под 200 тысяч км. Большинство предложений на рынке – с автоматом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Высоко ценится на вторичке, менее заезженные экземпляры стоят до 1,1 млн рублей. Мотор 1.6 (110 л. с.) – HR16DE, он же Renault H4M, один из лучших в жанре бюджетных атмосферников. Цепь привода ГРМ держится до 250 тысяч км, сам двигатель – свыше 350 тысяч. К проблемам относят только возрастную закоксовку колец – и растущий расход масла.

Четырехступенчатый автомат Jatco JF404E появился после рестайлинга в 2010 году. Неубиваемым не слывет, но до 170–200 тысяч км при регулярной замене масла с ним обычно ничего не случается. Затем нужно менять фрикционы и чистить масляные каналы. Механическая коробка родственна Renault JH3 – в поздних версиях с усиленными синхронизаторами, недостаточен ресурс только у подшипников вторичного вала.

Клиренс 150 мм, багажник 275 л – и это не лучшие качества модели. Любят ее за общую долговечность. Лакокрасочное покрытие по-японски мягкое, но ржавчина на сколах не вылезает. Подвеска средней стойкости. Многовато сбоев в электрической части – под капотом скапливается отсыревший мусор и гноит разъемы. Однако мелкие поломки при больших пробегах – дело житейское. А по-серьезному, Tiida подводит редко.

Но Тиида – далеко не единственный хэтчбек иностранной марки, к которому можно присмотреться с бюджетом 700 тысяч рублей. Изучите весь список!