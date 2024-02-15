ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!
ЗИЛ-130 на фоне предыдущей модели ЗИЛ-164 и других грузовиков СССР казался машиной революционной: 150-сильный мотор (эту мощность поначалу даже считали избыточной!), 5-ступенчатая коробка с синхронизаторами на высших передачах, комфортная кабина, пневматические тормоза и стеклоочистители...
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Мнение эксперта
Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:
— ЗИЛ-130 по меркам тех лет был резвым грузовиком. Максималка, по заводским данным, составляла 90 км/ч, а у ГАЗ-53, тоже с мотором V8, – 80 км/ч. Но главным преимуществом была, конечно, не скорость.
Водители в автохозяйствах стремились работать именно на ЗИЛ-130 и не очень хотели на 53-м. В первую очередь из-за удобства управления и надежности ЗИЛа. Ведь на эти грузовики ставили даже гидроусилитель руля.
Но главное, 130-й слыл долговечным и прочным. И это считали его главным достоинством.
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