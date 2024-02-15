#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!
15 февраля
ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!
Эксперт «За рулем» рассказал о главном плюсе...
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
15 февраля
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
Андерсон дал анализ болиду McLaren и желанию...
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
15 февраля
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
Ford назвал колоссальной конкурентной угрозой...

ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!

Эксперт «За рулем» рассказал о главном плюсе ЗИЛ-130 перед остальными грузовиками

ЗИЛ-130 на фоне предыдущей модели ЗИЛ-164 и других грузовиков СССР казался машиной революционной: 150-сильный мотор (эту мощность поначалу даже считали избыточной!), 5-ступенчатая коробка с синхронизаторами на высших передачах, комфортная кабина, пневматические тормоза и стеклоочистители...

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников провел ретротест «сто тридцатого» и рассказал, что стало главной причиной народной любви...

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— ЗИЛ-130 по меркам тех лет был резвым грузовиком. Максималка, по заводским данным, составляла 90 км/ч, а у ГАЗ-53, тоже с мотором V8, – 80 км/ч. Но главным преимуществом была, конечно, не скорость.

Водители в автохозяйствах стремились работать именно на ЗИЛ-130 и не очень хотели на 53-м. В первую очередь из-за удобства управления и надежности ЗИЛа. Ведь на эти грузовики ставили даже гидроусилитель руля.

Но главное, 130-й слыл долговечным и прочным. И это считали его главным достоинством.

Читайте полный рассказ о грузовике-легенде!

  • «За рулем» можно читать в Viber
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
15.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0