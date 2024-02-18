Полицейский со сломанной рукой остановил водителя «под кайфом» (видео)

На Сахалине полицейский со сломанной рукой задержал нетрезвого буйного водителя

Вечером 12 февраля находящийся на больничном сотрудник ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Котман ехал с супругой домой на личном авто, как вдруг заметил иномарку, которая виляла из стороны в сторону. Машина создавала опасность, поэтому Котман поехал за ней и заблокировал проезд в одном из дворов.

Он подошел к машине, представился, показал удостоверение и попросил водителя выйти из машины. Тот повел себя неадекватно, и полицейский попросил жену вызвать экипаж ДПС. Чуя недоброе, мужчина открыл дверь и попытался сбежать, однако Котман, несмотря на руку в гипсе, уложил его борцовским приемом и удерживал до прибытия коллег.

Те отметили странное поведение мужчины и пригласили его в патрульную машину для оформления протокола – от медосвидетельствования товарищ отказался. И обратили внимание на странное поведение задержанного: он все время разворачивался назад и как будто что-то искал. Решив разобраться с этим, полицейские нашли на полу полиэтиленовый сверток со вполне понятным содержимым.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Подозрительная находка была изъята и отправлена на экспертизу, согласно результатам которой установлено, что представленное на исследование вещество является марихуаной объёмом 17,7 грамма», – сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

В отношении безалаберного водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. А кроме того, запущена проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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Источник: МВД Медиа