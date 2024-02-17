Толпа разъяренных людей сожгла беспилотное такси (видео)
Это произошло вечером 10 февраля на улице Джексон-стрит в китайском квартале города. Согласно очевидцам, в это время на улице было множество людей, которые отмечали наступление Нового года по лунному календарю и наслаждались фейерверками.
Внезапно на дороге возникла пробка, и среди остановившихся автомобилей оказался беспилотный электрический Jaguar I-Pace компании Waymo.
Прохожий в белой толстовке решил проявить агрессию и запрыгнул на капот автомобиля, разбив лобовое стекло силой своего тела. Это действие послужило сигналом для других людей, которые начали подтягиваться к автомобилю и проявлять деструктивное поведение.
Некоторые из агрессоров били стекла автомобиля, используя предметы, которые были под рукой, в то время как другие рисовали граффити на его кузове. Шокирующе, окружающие не только не препятствовали хулиганам, но и поддерживали их, аплодируя и снимая происходящее на свои смартфоны. Погром продолжался около пяти минут и закончился, когда один из нападавших бросил петарду в салон такси, в результате чего электромобиль загорелся.
Служба пожарной безопасности Сан-Франциско подтвердила, что автомобиль был полностью уничтожен в результате пожара. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейский департамент города пока не предоставил официальных комментариев относительно этого инцидента.
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Источник: The San Francisco Standard
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