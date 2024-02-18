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Установлен новый рекорд скорости: болид разогнался до 550 км/ч

Гонщик на модифицированном Ford Mustang разогнался до 550 км/ч в гонке

Боб Таска III, опытный гонщик дрэг-рейсинга, недавно установил мировой рекорд скорости, разогнавшись на Ford Mustang Nitro Funny до 550 км/ч на трассе Bradenton Motorsports Park.

Во время квалификации первого раунда соревнования Таска достиг скорости 546 км/ч, что сравнялось с предыдущим мировым рекордом для полноприводных автомобилей, установленным Робертом Хайтом в 2017 году. Не желая останавливаться на достигнутом, Таска пошел дальше и превзошел этот рекорд, пересекая финишную черту на ошеломляющей скорости 550 км/ч.

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Чтобы пройти 305-метровую дистанцию, Таска потребовалось всего 3,84 секунды. Его гонка была настолько быстрой, что его соперник Остин Прок, несмотря на скорость 543 км/ч, проехал дистанцию за немного меньшее время – 3,82 секунды.

Длина трассы в 305 метров стала стандартом в классе дрэг-рейсинга еще в 2008 году. Однако на более длинной дистанции в четверть мили (402 метра) рекорд все еще принадлежит Сэмми Миллеру, который достиг скорости 646,96 км/ч за 3,22 секунды на автомобиле с ракетным двигателем мощностью 28 000 л.с.

В отличие от ракетного автомобиля Миллера, Ford Mustang Nitro Funny Таски оснащен двигателем мощностью 11 000 лошадиных сил.

Источник: The Drive

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
18.02.2024
Фото:Unsplash
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