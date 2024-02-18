#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Pegas
18 февраля
Надежный мотор и автомат всего за 1,67 млн рублей: новая Kia подешевела в России
Бюджетный седан Kia Pegas подешевел в России на...
ГАЗ-24 «Волга»
18 февраля
На продажу выставлена редкая «Волга» еще с советскими штрафами
ГАЗ-24 «Волга» с советскими квитанциями о...
GAC Emkoo
18 февраля
Полному приводу быть: китайцы доработали свой кроссовер специально для России
Новый кроссовер GAC Emkoo для российского рынка...

На продажу выставлена редкая «Волга» еще с советскими штрафами

ГАЗ-24 «Волга» с советскими квитанциями о штрафах продают за 20 000 долларов

На американском аукционе Goodingco.com выставлен уникальный седан ГАЗ-24 «Волга» 1976 года выпуска. Автомобиль доступен к покупке по цене от 20 до 30 тысяч долларов.

ГАЗ-24 «Волга»
ГАЗ-24 «Волга»

Главной особенностью этого лота является наличие комплекта протоколов о нарушениях правил дорожного движения, выписанных в 1978 году. Эти архивные документы придают машине особую ценность с исторической точки зрения.

ГАЗ-24 «Волга»
ГАЗ-24 «Волга»
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

11 000 км с большим (и недорогим!) «китайцем»: практичный? Зимой не подводит?

«Волга» окрашена в светло-серый цвет, а салон обтянут красной тканью. Пробег данного экземпляра составляет всего 54 тысячи километров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 95 л. с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

В дополнение к машине прилагаются оригинальные советские номера серии «КХЕ», а также руководство по эксплуатации, домкрат и набор инструментов.

ГАЗ-24 «Волга»
ГАЗ-24 «Волга»

Торги по данному лоту состоятся в конце февраля.

Источник: Goodingco

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Goodingco
Количество просмотров 3
18.02.2024
Фото:Goodingco
Поделиться:
Оцените материал:
0