На продажу выставлена редкая «Волга» еще с советскими штрафами

ГАЗ-24 «Волга» с советскими квитанциями о штрафах продают за 20 000 долларов

На американском аукционе Goodingco.com выставлен уникальный седан ГАЗ-24 «Волга» 1976 года выпуска. Автомобиль доступен к покупке по цене от 20 до 30 тысяч долларов.

ГАЗ-24 «Волга»

Главной особенностью этого лота является наличие комплекта протоколов о нарушениях правил дорожного движения, выписанных в 1978 году. Эти архивные документы придают машине особую ценность с исторической точки зрения.

ГАЗ-24 «Волга»

«Волга» окрашена в светло-серый цвет, а салон обтянут красной тканью. Пробег данного экземпляра составляет всего 54 тысячи километров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 95 л. с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

В дополнение к машине прилагаются оригинальные советские номера серии «КХЕ», а также руководство по эксплуатации, домкрат и набор инструментов.

ГАЗ-24 «Волга»

Торги по данному лоту состоятся в конце февраля.

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Источник: Goodingco