Эксперты рассказали, что мешает россиянам обновлять свои автомобили

«Ъ»: 57% россиян решили отложить покупку автомобиля в 2023 году

Россияне в 2023 году отложили покупку автомобиля из-за геополитической обстановки, следует из анализа Б1. В соответствии с данными, 8% респондентов вовсе отказались от приобретения, а еще 57% отложили покупку на 1–2 года. Это привело к сокращению доли желающих обновить автомобиль в ближайшие пять лет на 11 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом - до 78%.

В «Автостате» отмечают, что хотя ответы в опросах могут отличаться от реальных решений, спрос на автомобили действительно снижался к концу 2023 года, а средний срок владения автомобилем растет.

Средний срок владения для обладателей Lada составил 8,4 года (по сравнению с 8,3 года в 2022 году), для остальных массовых сегментов - 6,8 года (по сравнению с 6,4 года), а для премиальных машин он достиг 5,5 года (по сравнению с 5,2 года). В последних двух сегментах срок владения сокращался на протяжении последних 2 лет.

Решение о покупке сейчас во многом зависит от доступности предложений на российском рынке, а не только от геополитической обстановки. В массовом сегменте не появилось новых моделей, за исключением Lada Vesta, что ограничивает выбор покупателей. «Европейцы» официально ушли, ситуация поменялась.

Анализ Б1 показывает, что половина респондентов из России имеет бюджет на покупку автомобиля менее 1,5 млн рублей. Новые предложения в этом ценовом диапазоне ограничены Granta и Niva. В итоге идет перестройка предпочтений - многие россияне готовы обратиться к китайским маркам, предпочитая автомобили более доступные по цене и не такие технологически продвинутые.

Несмотря на высокую ставку Центробанка, россияне не отказываются и от покупок в кредит, это заметно по увеличению количества выданных кредитов на новые автомобили в январе 2024 года на 61%.

Обновить автомобиль можно также за счет вторичного рынка, просто поменяв свой на подержанный, но поновее. Правда недавно эксперты перечислили модели, которые брать точно не стоит. Подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: «Коммерсант»